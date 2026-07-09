Mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 9-7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục mở rộng khu vực khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM). Trước đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực rãnh mộ số 3.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, phạm vi tìm kiếm được mở rộng trên cơ sở đánh giá hiện trường, đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử và thông tin do nhân chứng cung cấp, với mục tiêu không bỏ sót những vị trí nghi còn hài cốt liệt sĩ.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục mở rộng khu vực khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng, sáng 9-7

Trước khi tiến hành tìm kiếm thủ công, lực lượng công binh đã rà soát bom, mìn và vật liệu nổ, bảo đảm an toàn tại khu vực khai quật. Máy móc được huy động để bóc dỡ các lớp đất bên trên, mở rộng xuống độ sâu hơn 2m, tạo điều kiện cho lực lượng chuyên môn thực hiện các công đoạn tiếp theo.

Lực lượng công binh rà soát vật liệu nổ để bàn giao mặt bằng cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tiếp theo

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua) chỉ đạo tại hiện trường

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết đơn vị đã báo cáo Ban Chỉ đạo 515 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 và TPHCM về việc điều chỉnh phương pháp tìm kiếm, quy tập. Theo đó, quá trình khai quật, thu thập hài cốt và di vật được thực hiện theo từng lớp địa tầng, nhằm lưu giữ đầy đủ dấu vết và thông tin phục vụ giám định, xác minh danh tính liệt sĩ, đồng thời bổ sung tư liệu nghiên cứu về các trận đánh năm 1968.

Song song với công tác tìm kiếm, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam bảo quản, nghiên cứu các giấy tờ và di vật tìm được, qua đó khai thác thêm thông tin phục vụ xác minh, nhận dạng liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung trao đổi với các nhân chứng

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tham mưu mở rộng tìm kiếm tại những vị trí nghi có hố chôn tập thể; trước mắt tiếp tục khai quật tại rãnh số 3 và khảo sát, tìm kiếm tại rãnh số 2. Quá trình thực hiện sẽ tuân thủ phương châm "chắc đến đâu làm đến đó", tiến hành khoa học, cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng công đoạn.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI - THANH CHIÊU