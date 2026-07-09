Miền Bắc mưa đến hết ngày 10-7

Cơ quan khí tượng dự báo từ chiều tối 9-7 và ngày 10-7, miền Bắc tiếp tục có mưa lớn, trong khi Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Mưa ngập ở TP Hải Phòng sáng 9-7. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai

Chiều 9-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, từ các dữ liệu quan trắc cho thấy, từ chiều tối 9-7 đến hết ngày 10-7, vùng núi, trung du Bắc bộ và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Hà Nội có nguy cơ ngập úng cục bộ tại một số tuyến phố khi mưa lớn.

Trong ngày 9-7, vùng núi, trung du Bắc bộ và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng hợp từ 7 giờ đến 15 giờ, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 150mm, như Mỹ Bằng (Tuyên Quang) 178,8mm, Thác Bà (Lào Cai) 176,8mm, Bình Thành (Thái Nguyên) 176mm và Bằng Luân (Phú Thọ) 160,6mm.

Từ chiều tối 9-7 đến hết ngày 10-7, khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ và Quảng Ninh có thể mưa 30-80mm, cục bộ có nơi trên 170mm.

Tại Hà Nội, Đài Khí tượng - thủy văn Bắc bộ cho biết, đến 16 giờ ngày 9-7, nhiều nơi đã có mưa vừa đến mưa to, khu vực Cầu Giấy ghi nhận lượng mưa 21,5mm. Tối 9-7, Hà Nội và vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi cao hơn.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, đối với các khu vực khác của Bắc bộ và Thanh Hóa, từ chiều tối 9-7 đến ngày 10-7 có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 15-35mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Chiều tối và tối 9-7, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Từ đêm 10-7, mưa lớn tại vùng núi, trung du Bắc bộ và Quảng Ninh có xu hướng giảm dần. Tại Nam bộ, hiện đang mùa mưa, tình trạng mây dông phát triển về chiều và tối vẫn tiếp diễn trong những ngày tới.

PHÚC HẬU