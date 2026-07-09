Nâng chất y tế cơ sở để chăm lo người dân tốt hơn

Cử tri các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm đề nghị TPHCM quan tâm đầu tư trạm y tế, nâng chất đội ngũ y bác sĩ để người dân, nhất là người già, trẻ nhỏ, được chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt hơn.

Sáng 9-7, tổ đại biểu HĐND TPHCM số 36 tiếp xúc cử tri các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Công an xã Bà Điểm, kết nối trực tuyến đến xã Xuân Thới Sơn và xã Hóc Môn.

Tổ đại biểu HĐND TPHCM số 36 gồm các đại biểu: Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM (vắng có lý do); Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM. Đại biểu Nguyễn Văn Được vắng có lý do.

ĐB Trần Văn Tuấn trao đổi cùng cử tri xã Bà Điểm

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Bé, ấp Trung Lân 1, xã Bà Điểm, đề nghị thành phố chú trọng hơn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người già, trẻ nhỏ. Cử tri cho rằng cần có lộ trình đầu tư đúng mức cả về cơ sở vật chất và đội ngũ y bác sĩ cho trạm y tế, để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế gần nhất, nhanh nhất, không phải di chuyển xa đến bệnh viện tuyến trên khi chỉ cần chăm sóc sức khỏe thông thường.

Cử tri các xã cũng nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến y tế, việc làm, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thành phố không ma túy, ô nhiễm môi trường và các vấn đề dân sinh tại địa phương.

Cử tri xã Bà Điểm nêu ý kiến

Ghi nhận ý kiến cử tri, đại biểu Trần Văn Tuấn đánh giá các kiến nghị đều sát với đời sống hằng ngày của người dân, nhất là các vấn đề về phòng chống ma túy, rác thải, y tế... Đại biểu đề nghị lãnh đạo các xã ghi nhận, nhanh chóng giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền.

Trao đổi về công tác xây dựng thành phố không ma túy, đại biểu Trần Văn Tuấn cho biết đây là 1 trong 4 nhiệm vụ cấp bách đang được thành phố triển khai quyết liệt. Thời gian qua, các địa phương đã tập trung thực hiện nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến cơ sở.

Bên cạnh đó, thành phố có nhiều chính sách hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng như cho vay vốn, hỗ trợ giải quyết việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm... Để công tác này đạt hiệu quả cao, đại biểu Trần Văn Tuấn đề nghị phát huy sức mạnh từ cơ sở, vận động người dân đồng hành, ủng hộ cơ quan chức năng.

ĐB Trần Văn Tuấn ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri

Đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, đại biểu Trần Văn Tuấn đề nghị các địa phương tiếp tục nghiên cứu đầu tư trang thiết bị, bố trí nhân sự hợp lý cho y tế cơ sở. Riêng với người lớn tuổi, người khuyết tật, người đi lại khó khăn, địa phương cần bố trí lực lượng đến tận nhà để khám sức khỏe.

Về phát triển nguồn nhân lực, đại biểu Trần Văn Tuấn cho biết thành phố đang rà soát, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở. Những trường hợp chưa phát huy được năng lực, hiệu quả công việc sẽ tiếp tục được đào tạo hoặc sắp xếp phù hợp, qua đó tạo điều kiện thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ và người có năng lực vào công tác trong hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

NGÔ BÌNH