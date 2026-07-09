Yêu cầu bàn giao mặt bằng cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành trước ngày 2-9

UBND TPHCM yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường có tuyến cao tốc đi qua xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong quý 3-2026...

Chiều 9-7, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh ký quyết định số 6160/UBND-ĐT chỉ đạo đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, yêu cầu các địa phương hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 15-7 và bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 2-9-2026.

Theo UBND TPHCM, Dự án đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển của TPHCM và khu vực Đông Nam bộ. Đây cũng là dự án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo và đôn đốc tiến độ thực hiện.

Báo cáo tại cuộc họp kiểm tra tiến độ dự án ngày 3-7 cho thấy công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chưa được phê duyệt phương án bồi thường, chưa nhận tiền bồi thường hoặc chưa bàn giao mặt bằng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Để bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, UBND TPHCM yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường gồm Bình Cơ, Vĩnh Tân, Bình Dương, Tân Hiệp, Tân Khánh, An Long và Phước Hòa - những địa phương có tuyến cao tốc đi qua xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong quý 3-2026; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc TPHCM- Chơn Thành. Ảnh: DUY TRẦN

Đối với các trường hợp đã được bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định nhưng vẫn không chấp hành, các địa phương được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định pháp luật, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

UBND TPHCM cũng yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ; chủ động phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, khẩn trương rà soát toàn bộ các trường hợp chưa hoàn tất bồi thường, phân công cán bộ phụ trách từng hồ sơ, xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể, xác định rõ thời hạn hoàn thành, tránh tình trạng chậm trễ hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Các địa phương phải tập trung xác nhận nguồn gốc đất, nhân khẩu, điều kiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thiện các thủ tục liên quan; thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo giải quyết, bảo đảm hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 15-7 và bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch phục vụ thi công dự án trước ngày 2-9-2026.

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