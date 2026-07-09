Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp, tặng quà cho các em thiếu nhi tiêu biểu vượt khó

Ngày 9-7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã gặp mặt đoàn trẻ em khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã vượt khó, vươn lên trong học tập.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt đoàn trẻ em khuyết tật, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó toàn quốc. Ảnh: CẨM HÀ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gửi tới 170 em thiếu nhi tiêu biểu đến từ mọi miền đất những tình cảm thân thương nhất và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Hội Bảo trợ Người khuyết tật Việt Nam, các nhà hảo tâm, các thầy cô giáo, trung tâm bảo trợ tại các địa phương và những tấm lòng nhân ái đã âm thầm đồng hành, tạo nên một chương trình đầy ý nghĩa và tiếp tục phát triển hoạt động của Hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận, hoạt động của Hội có nhiều đổi mới, nhất là sự chuyển biến trong tư duy của công tác bảo trợ. Từ những hỗ trợ trước mắt, Hội đã từng bước chuyển sang đồng hành lâu dài, đặc biệt là phong trào nhận đỡ đầu, tạo điều kiện để các cháu học tập, trưởng thành và tự lập. Nhờ sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, Hội đã huy động được gần 700 tỷ đồng, trợ giúp hơn 343.000 lượt trẻ mồ côi bằng nhiều hình thức thiết thực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao quà cho các em tại cuộc gặp. Ảnh: CẨM HÀ

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bên cạnh trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt còn cần sự chung tay của toàn xã hội. Hiện cả nước còn khoảng 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trong đó có khoảng 176.000 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi. Đằng sau những con số ấy là biết bao hoàn cảnh cần được quan tâm, chăm sóc, tiếp thêm cơ hội để phát triển toàn diện.

Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành với Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan trong việc hoàn thiện pháp luật, tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em, nhất là đối với trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; bảo đảm mọi trẻ em đều được bảo vệ, sống trong môi trường an toàn và bình đẳng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao quà cho các em học sinh tiêu biểu. Ảnh: CẨM HÀ

Tại buổi gặp mặt, các em học sinh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi, nỗ lực nhiều hơn nữa để trở thành người có ích cho xã hội, góp sức mình vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Cũng tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đại diện thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Hội Bảo trợ Người khuyết tật Việt Nam đã trao tặng những món quà ý nghĩa đến các em.

ANH PHƯƠNG