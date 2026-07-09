Thêm hy vọng đưa liệt sĩ trở về

Dự kiến hôm nay 9-7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM sẽ tiếp nhận kỷ vật chiến tranh và hồ sơ chôn cất liệt sĩ do nhóm nghiên cứu dự án, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh thuộc Đại học Texas Tech (Hoa Kỳ) trao tặng.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thành phố tiếp nhận hồ sơ 3 kỷ vật liệt sĩ; hồ sơ chỉ dẫn sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại Bệnh viện K76A; hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 926, liên quan đến hiện vật được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng.

Các hồ sơ, tài liệu và kỷ vật được nhóm nghiên cứu sưu tầm, tổng hợp nhằm hỗ trợ cơ quan chức năng Việt Nam bổ sung nguồn dữ liệu, phục vụ đối chiếu hồ sơ, xác minh nhân chứng, khảo sát thực địa và từng bước làm rõ vị trí chôn cất những liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đã tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trong nhiều năm qua, nhóm nghiên cứu dự án, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh thuộc Đại học Texas Tech đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước thu thập, số hóa, chia sẻ nhiều nguồn tư liệu liên quan. Một số tài liệu lưu trữ đã góp phần hỗ trợ quá trình xác minh thông tin, làm rõ địa điểm chôn cất và phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Sau khi tiếp nhận, Ban Chỉ đạo thành phố sẽ tổ chức nghiên cứu, phân loại, lưu trữ và khai thác hồ sơ theo quy định; đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng đối chiếu dữ liệu, xác minh thực địa, kết nối thông tin từ cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và chính quyền địa phương. Việc xác minh thân nhân và trao trả kỷ vật sẽ được tiến hành khi có đủ điều kiện.

Hoạt động tiếp nhận diễn ra trong thời điểm TPHCM đang tập trung cao độ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, nổi bật là công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục kêu gọi thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, nhân chứng trong và ngoài nước cung cấp thông tin liên quan đến các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968.

Với quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao nhất, TPHCM đang huy động nhiều nguồn lực, kết nối tư liệu lịch sử, ký ức nhân chứng và phương pháp khoa học để sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội.

THU HOÀI