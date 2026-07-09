Sáng 9-7, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của ngành nội vụ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THU HẰNG

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành trong 6 tháng đầu năm. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng cơ bản hoàn thành là kết quả của sự chỉ đạo sát sao từ Đảng, Chính phủ và nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng, ngành nội vụ phải thay đổi tư duy, chuyển trọng tâm mạnh mẽ từ giai đoạn xây dựng, ban hành thể chế sang tổ chức thực hiện và thực thi pháp luật.

Cần nhìn thẳng các đơn vị, địa phương chưa đạt yêu cầu, chỉ rõ hạn chế và tồn tại. Đặc biệt, phân tích sâu nguyên nhân chủ quan, khách quan để từ đó có giải pháp khắc phục triệt.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THU HẰNG

Theo Bộ trưởng, một trong những vấn đề trọng tâm hiện nay khiến ông trăn trở là áp lực công việc tại cấp xã. Cấp cơ sở đang phải gánh hơn 800 nhiệm vụ khác nhau trên nhiều lĩnh vực. Điều này tạo áp lực rất lớn lên đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, trong khi nguồn lực và thẩm quyền còn hạn chế.

Bộ trưởng giao các đơn vị tham mưu nghiên cứu, đề xuất phương án phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn. Mục tiêu là phân định rõ thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương, giữa bộ và các cấp chính quyền ở cơ sở; đảm bảo việc gì cấp dưới làm tốt hơn, thì giao cấp dưới.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng quán triệt toàn ngành giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao đạo đức công vụ, không để xảy ra tình trạng trì trệ hay nợ đọng văn bản, nhiệm vụ.

Bộ trưởng cũng đề nghị các địa phương có cách làm hay, sáng tạo trong quản lý cán bộ, tinh giản biên chế và cải cách hành chính mạnh dạn chia sẻ. Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp, nghiên cứu và nhân rộng mô hình hiệu quả.

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, bộ xác định xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, xuyên suốt trong quản lý nhà nước và Chiến lược phát triển của ngành. Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng báo cáo tại hội nghị. Ảnh: THU HẰNG Đối với dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ khóa XVI, tính đến ngày 15-6, bộ đã thẩm định dự thảo của 12 bộ, cơ quan ngang bộ và đang thẩm định, đôn đốc các cơ quan còn lại. Tính đến nay, các bộ, cơ quan ngang bộ giảm 41/142 phòng thuộc vụ (tương ứng giảm 28,9%) và tiếp tục rà soát, sắp xếp các phòng, chi cục, văn phòng thuộc thẩm quyền quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn. Bộ đã tham gia góp ý hồ sơ điều chỉnh quy hoạch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hướng dẫn xác định tiêu chí tính điểm phân loại đơn vị hành chính các cấp. Hoàn thành phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh theo thẩm quyền; đôn đốc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các quy định về phân loại đơn vị hành chính cấp xã; lập hồ sơ bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp và rà soát số liệu diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã...

ĐỖ TRUNG