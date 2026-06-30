Phát hiện thi thể người đàn ông sau khi dập tắt đám cháy rừng

Chiều 30-6, lãnh đạo UBND xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng) xác nhận, vừa phát hiện thi thể một người đàn ông sau khi dập tắt đám cháy rừng trên địa bàn.

Hiện trường vụ cháy rừng tại xã Quế Sơn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo xảy ra cháy rừng tại thôn Châu Sơn Đông (xã Quế Sơn).

Ngay sau đó, 14 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân sự và công an xã Quế Sơn được huy động đến hiện trường để chữa cháy.

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường và phát hiện một thi thể tại khu vực xảy ra cháy. Nạn nhân được xác định là ông N.T. (trú thôn Châu Sơn Đông, xã Quế Sơn).

Lực lượng chức năng tham gia dập tắt vụ cháy rừng

Qua xác minh ban đầu, sáng cùng ngày, ông T. lên rẫy keo để đốt thực bì phục vụ sản xuất. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi nạn nhân tử vong do ngạt khói do vụ cháy rừng gây ra.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

NGUYỄN CƯỜNG