Ngày 2-9, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ 119.159 hành khách

Sáng 2-9, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết, theo phương án điều hành khai thác trong ngày Quốc khánh, sân bay dự kiến phục vụ 771 chuyến bay với tổng số 119.159 hành khách.

Hành khách xếp hàng làm thủ tục tại nhà ga T2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, trong tổng số 771 chuyến bay dự kiến có 754 chuyến bay chở khách, 7 chuyến bay ferry (bay chuyển sân bay không chở khách), 8 chuyến bay hàng hóa và 2 chuyến bay chuyên cơ.

Ngày 2-9, sân bay dự kiến khai thác 385 chuyến bay đi, gồm 231 chuyến bay quốc nội và 154 chuyến bay quốc tế. Trong đó, các chuyến bay quốc nội đi gồm 225 chuyến bay chở khách và 6 chuyến bay ferry; các chuyến bay quốc tế đi gồm 150 chuyến bay chở khách và 4 chuyến bay hàng hóa.

Ở chiều đến, Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 386 chuyến bay, gồm 229 chuyến bay quốc nội và 157 chuyến bay quốc tế. Trong số này có 150 chuyến bay quốc tế chở khách, 1 chuyến bay ferry, 4 chuyến bay hàng hóa và 2 chuyến bay chuyên cơ.

Hành khách làm thủ tục tại nhà ga T2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: QUỐC HÙNG

Về lượng hành khách, sân bay dự kiến phục vụ 54.166 hành khách đi và 64.993 hành khách đến, tổng cộng 119.159 hành khách trong ngày.

Trong đó, lượng khách quốc nội đi dự kiến đạt 29.405 người, khách quốc tế đi 24.761 người. Ở chiều đến, có khoảng 38.665 hành khách quốc nội và 26.328 hành khách quốc tế.

Theo phương án phân bổ khai thác, nhà ga T1 dự kiến phục vụ 175 chuyến bay quốc nội, gồm 89 chuyến bay đi với 11.959 hành khách và 86 chuyến bay đến với 15.873 hành khách. Nhà ga T3 dự kiến khai thác 285 chuyến bay quốc nội, gồm 142 chuyến bay đi, phục vụ 17.446 hành khách và 143 chuyến bay đến, phục vụ 22.792 hành khách.

Đối với nhà ga T2, nơi phục vụ các chuyến bay quốc tế, dự kiến có 300 chuyến bay, gồm 150 chuyến bay đi với 24.761 hành khách và 150 chuyến bay đến với 26.328 hành khách.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết phương án điều hành được xây dựng căn cứ lịch bay khai thác của các hãng hàng không, nhằm chủ động tổ chức phục vụ hành khách và điều phối hoạt động khai thác tại các nhà ga trong ngày Quốc khánh 2-9.

QUỐC HÙNG