Xử phạt xe chạy dưới tốc độ tối thiểu nhưng không đi vào làn bên phải

Cục Cảnh sát giao thông cho biết sẽ xử phạt nghiêm với xe đi dưới tốc độ tối thiểu và điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều nhưng không đi về làn đường bên phải.

Trưa 2-9, ghi nhận tại tuyến đường cao tốc từ Pháp Vân tới Cao Bồ - quốc lộ 45, lượng phương tiện di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc gia tăng.

Theo quan sát của phóng viên, các phương tiện thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các xe.

Trung tâm điều hành tuyến đường cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45, sáng 2-9. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cục Cảnh sát giao thông cho biết sẽ xử phạt nghiêm với xe đi dưới tốc độ tối thiểu và điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về làn đường bên phải chiều đi của mình, trừ trường hợp các xe khác đi cùng chiều chạy quá tốc độ quy định.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho hay, qua nghiên cứu thực tiễn và tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân, đơn vị đã tuyên truyền, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.



Các phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ 45. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trên thực tế, rất nhiều lái xe vẫn điều khiển bám làn 1 với tốc độ thấp làm cản trở lưu thông dòng xe, hạn chế sự luân chuyển phương tiện trên đường. Do đó, Cục Cảnh sát giao thông dự kiến đề xuất tổ chức lại giao thông trên một số tuyến đường cao tốc theo hướng nâng tốc độ tối thiểu trên làn 1 và làn 2 không quá 20% so với tốc độ tối đa.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức nhường đường và coi làn 1 là làn lưu thông tốc độ cao, dành để vượt xe. Sau khi thực hiện vượt xe xong ở làn 1, đủ điều kiện an toàn thì nên di chuyển vào làn 2.

ĐỖ TRUNG