Phát huy dân chủ, nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội

Sáng 1-10, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Tân Hải (TPHCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên bế mạc.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, tham dự.

47 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hải nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt

Tại đại hội, các đại biểu đã tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời thông qua Chương trình hành động nhiệm kỳ mới với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”. Nhiều nội dung trọng tâm được bàn thảo, trong đó có công tác giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cũng như phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.

Các đại biểu tham dự đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc nhấn mạnh, mặt trận và các tổ chức thành viên phường cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đoàn kết vững chắc. Hoạt động phải lấy nhân dân làm trung tâm, khu dân cư là địa bàn trọng điểm; đổi mới nội dung, phương thức, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phù hợp thực tiễn, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí đề nghị phát huy phong trào thi đua yêu nước gắn với an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tăng cường dân chủ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Mặt trận phường cũng cần tiên phong trong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực trẻ, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã hỗ trợ 200 triệu đồng cho phường Tân Hải thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

Các đại biểu đã hiệp thương cử ra 47 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; 5 Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hải nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Lê Thị Hằng tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hải nhiệm kỳ mới.

Song song đó, đại hội các tổ chức chính trị - xã hội (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh phường Tân Hải) cũng đồng loạt diễn ra.

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã hỗ trợ 200 triệu đồng cho phường Tân Hải thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Đại hội cũng phát động chương trình ủng hộ nhân dân Cuba, trao học bổng cho học sinh khó khăn, tặng quà cho gia đình chính sách.

