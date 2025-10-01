Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 11

Áp thấp nhiệt đới mới đang hướng vào Biển Đông, có thể mạnh thành bão số 11.

Sáng 1-10, các mô hình dự báo khí tượng quốc tế như Hệ thống Cảnh báo khí hậu toàn cầu (GFS) của Hoa Kỳ, Trung tâm Dự báo thời tiết hạn vừa châu Âu (ECMWF) và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đều xác nhận vùng thấp mang ký hiệu #93W trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines qua ảnh vệ tinh lúc 12 giờ 30 ngày 1-10

Theo dự báo sớm và độ chính xác chưa cao, vùng áp thấp nhiệt đới này có thể đạt cường độ 75knot (tức cấp 12 theo thang bão mà Việt Nam áp dụng) trước khi di chuyển vào khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Trong 2-3 ngày tới, khu vực phía Bắc Biển Đông cần đề phòng thời tiết xấu, gió mạnh cấp 12 giật cấp 14 tại nơi tâm bão đi qua. Hình ảnh vệ tinh hiện cho thấy diễn biến của áp thấp nhiệt đới phù hợp với dự báo.

Dự báo sớm của JMA về áp thấp nhiệt đới (dự báo trở thành bão số 11) được cập nhật sáng nay 1-10

Trước đó, ngày 30-9, các dự báo khí tượng quốc tế đã ghi nhận áp thấp #93W ngoài khơi Philippines có dấu hiệu mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển vào Biển Đông từ ngày 4-10 và trở thành bão số 11.

Đến tối 5-10, bão có khả năng tiếp cận khu vực Lôi Châu của Trung Quốc. Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp Hoa Kỳ (JTWC) ước tính vận tốc di chuyển của bão khoảng 40-45km/giờ, cường độ mạnh nhất đạt 75knot (cấp 12, tương tự bão số 10 - Bualoi) theo dạng siết gió cận bờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia hiện chưa có thông tin gì về áp thấp nhiệt đới này. Tuy nhiên, trong bản tin dự báo 10 ngày trên cả nước, phát ra sáng 1-10, cơ quan này nhận định vào khoảng ngày 6 đến 8-10, miền Bắc có mưa to trở lại.

Các cơ quan khí tượng quốc tế cũng cảnh báo bão số 11 sẽ hút gió Tây Nam ẩm, kết hợp với luồng gió từ áp cao cận nhiệt đới, gây mưa cho khu vực phía Bắc (từ tỉnh Nghệ An trở ra) trong khoảng 5-7 ngày tới.

PHÚC HẬU