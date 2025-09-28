Lấy nhân dân làm trung tâm, khu dân cư là địa bàn trọng điểm để triển khai hoạt động

Ngày 28-9, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Bình Trưng (TPHCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên bế mạc.

68 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt

Tham dự có các đồng chí: Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh lưu ý, để thực hiện thành công mục tiêu của nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Bình Trưng tiếp tục quán triệt chủ trương lấy nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực; lấy khu dân cư là địa bàn trọng điểm để triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đồng chí cũng đề nghị tất cả các hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường phải trả lời 3 câu hỏi quan trọng. Cụ thể, việc triển khai hoạt động có góp phần nâng cao vị trí, vai trò, uy tín của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội hay không? Việc triển khai các hoạt có thúc đẩy thực hiện chủ trương, nghị quyết của đảng bộ, chính quyền về phát triển kinh tế - xã hội hay không? Hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường có thực chất chăm lo cho đoàn viên, hội viên và nhân dân hay không?

Đồng chí chia sẻ, về phương thức hoạt động phải phát huy sức mạnh tổng hợp của khối mặt trận trong mô hình mới, đó là một mục tiêu nhưng nhiều lực lượng cùng tham gia.

Đại biểu tham dự đại hội

Theo đồng chí, để mặt trận vững mạnh, phải thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội thật sự vững mạnh. Đặc biệt, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận đến tận khu dân cư.

Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường Bình Trưng và Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Công đoàn TPHCM, ra mắt

Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh phường Bình Trưng và Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh TPHCM, ra mắt

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo”, đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội, phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo kiểm điểm của Ban Thường trực, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; báo cáo tổng hợp góp ý Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030...

Các đại biểu cũng hiệp thương cử ra 68 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam; 5 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương tái cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bình Trưng và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM, ra mắt

Ngày 27-9, Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội (Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh phường Bình Trưng) cũng đồng loạt diễn ra. Ra mắt Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Hội LHPN phường Bình Trưng và Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHPN TPHCM

Tại đại hội, UBND phường Bình Trưng tuyên dương 25 tập thể và 40 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025; trao kinh phí, phương tiện sinh kế đến 30 hộ dân ở phường có hoàn cảnh khó khăn.

Trao kinh phí hỗ trợ các gia đình khó khăn

Dịp này, đại hội nhận 3 xe máy điện trang bị cho mô hình “Tuần tra xanh” phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Bình Trưng.

Nhận 3 xe máy điện trang bị cho mô hình “Tuần tra xanh”

THÁI PHƯƠNG