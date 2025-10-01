Xã hội

Người cao tuổi phường Bình Thới rèn luyện sức khỏe qua CLB khiêu vũ dưỡng sinh

SGGPO

Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thới (TPHCM) phối hợp cùng Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hoá - Thể thao Bình Thới tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ (CLB) Khiêu vũ dưỡng sinh.

Sáng sớm 1-10, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hoá - Thể thao Bình Thới (cơ sở 3) rộn ràng khác hẳn ngày thường. Từ khắp nơi, các cô chú là Trưởng Ban điều hành 28 khu phố, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ cùng bà con phường Bình Thới nô nức tụ họp tham dự lễ ra mắt một CLB đặc biệt - Khiêu vũ dưỡng sinh.

ad9c24597dacf7f2aebd.jpg
Lãnh đạo phường Bình Thới tham dự buổi khai giảng

Trong đám đông, nổi bật là dáng thầy giáo đã ngoài 70 tuổi vẫn kiên nhẫn chỉnh từng bước nhảy cho học viên. Đó là thầy Ngô Thanh Thế, nguyên giảng viên Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM, hiện là Phó Chủ nhiệm CLB Khiêu vũ dưỡng sinh. Dù đã gần 10 năm nghỉ hưu, ông vẫn miệt mài với nghề. Ông tâm sự: “CLB này không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn là nơi chăm sóc tinh thần, để mọi người vui vẻ, chia sẻ cùng nhau”.

1.jpg
Đồng chí Trần Hải Yến, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thới tham gia cùng các thành viên CLB biểu diễn tiết mục văn nghệ tại lễ ra mắt

Theo kế hoạch, CLB sẽ duy trì sinh hoạt từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, từ 6 giờ 30 đến 8 giờ sáng, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hoá - Thể thao Bình Thới (số 2A, đường số 6, cư xá Bình Thới). Đặc biệt, lớp học hoàn toàn miễn phí cho đội ngũ Cấp ủy, Trưởng Ban điều hành 28 khu phố, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ và Bí thư Chi đoàn trên địa bàn phường.

6f01a3a8f25d7803214c.jpg
Lãnh đạo ban, ngành thành phố, lãnh đạo địa phương cùng các thành viên CLB

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Bình Thới nhiệm kỳ 2025 – 2030 về chăm lo cho người cao tuổi, đồng thời góp phần xây dựng phường Bình Thới xanh, phát triển nhanh và bền vững.

CẨM NƯƠNG

Từ khóa

phường Bình Thới Khiêu vũ dưỡng sinh người cao tuổi

