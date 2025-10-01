1.400 học sinh phải sơ tán vì sự cố chập điện

Ngày 1-10, bà Lê Thị Thanh Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Vũng Tàu cho biết, gần 10 giờ, toàn trường đang trong giờ học thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn kèm theo tiếng xẹt điện tại nguồn cung cấp điện của trường.

Do sớm phát hiện sự cố nên ngay khi ngọn lửa vừa bốc lên, nhà trường đã huy động bảo vệ, nhân viên dùng bình chữa cháy để xử lý.

Đồng thời, giáo viên của trường cũng nhanh chóng sơ tán toàn bộ 1.400 học sinh của 30 lớp ra khu vực cổng chính tại đường Lý Thường Kiệt và cổng phụ trên đường Thống Nhất.

Sự cố chập điện tại trường học

Trên nhóm Zalo của các lớp, giáo viên chủ nhiệm đã thông báo cho phụ huynh tới đón con em, đề nghị phụ huynh thông tin lại khi các em về nhà an toàn.

Lực lượng dân quân tự vệ phường, điện lực, phòng cháy chữa cháy cũng đã có mặt để phối hợp xử lý sự cố. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do quá tải điện.

“Sự cố được xử lý kịp thời nên không gây thiệt hại về người. Chiều nay, nhà trường cho toàn bộ học sinh nghỉ học để kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất, hệ thống điện toàn trường và có giải pháp khắc phục, khi bảo đảm an toàn mới cho học sinh đi học trở lại”, Hiệu trưởng trường thông tin thêm.

KHÁNH CHI