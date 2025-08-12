Phát huy thế mạnh địa phương để phát triển kinh tế bền vững

Dự đại hội có nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.

Lãnh đạo TPHCM dự đại hội có các đồng chí: Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh đánh giá cao và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh phát biểu chỉ đạo đại hội

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí lưu ý, phường Hòa Hưng khai thác tối đa lợi thế về giao thông, y tế, thương mại; khuyến khích các ngành nghề dịch vụ chất lượng cao để phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Cùng với đó là rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

250 đại biểu chính thức về tham dự đại hội

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện mức độ 4.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hòa Hưng nhiệm kỳ 2025-2030

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hòa Hưng nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt gồm 33 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Đại biểu chụp hình lưu niệm

THU HOÀI