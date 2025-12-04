Không để tái diễn tình trạng buôn bán hàng rong tại Công viên Bãi Sau

Sau khi người dân phản ánh tình trạng buôn bán hàng rong tại Công viên Bãi Sau, UBND phường Vũng Tàu đã tiếp nhận thông tin và xử lý ngay các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, trật tự, văn minh đô thị cho khu vực tại dự án ngàn tỷ này.

Ngày 4-12, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng buôn bán hàng rong tại Công viên Bãi Sau, phường đã triển khai các giải pháp bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, văn minh cho khu vực Bãi Sau nói chung và dự án Công viên Bãi Sau nói riêng. Đặc biệt là xử lý tình trạng buôn bán hàng rong tại khu vực này.

Du khách nước ngoài tham quan tại dự án Công viên Bãi Sau. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Vũ Hồng Thuấn cho biết, hiện dự án Công viên Bãi Sau vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Vì vậy, chủ đầu tư và nhà thầu chưa bàn giao cho phường để vận hành, khai thác. Về nguyên tắc, khi dự án chưa hoàn thiện thì sẽ không cho người dân vào công viên vui chơi, giải trí.

Tuy nhiên, do đây là khu vực kết nối bãi biển, nên việc mở cửa công viên cho người dân, du khách tham quan, trải nghiệm không gian mới sau khi được chỉnh trang xanh, sạch, đẹp, hiện đại là cần thiết.

Người dân địa phương vui chơi, thể dục thể thao tại dự án có mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Ảnh: QUANG VŨ

Về việc giữ gìn an ninh trật tự và xử lý tình trạng buôn bán hàng rong, thời gian qua, UBND phường đã giao cho Công an phường và Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch phường thường xuyên bố trí lực lượng kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm trong thời gian chờ bàn giao, đưa vào sử dụng dự án.

Liên quan đến việc báo chí đưa tin tình trạng buôn bán hàng rong tại dự án, UBND phường đã tổ chức kiểm tra thực địa ngay và giao Công an phường tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm, không để tái diễn tình trạng buôn bán hàng rong không chỉ tại khu vực Công viên Bãi Sau mà kể cả dọc tuyến đường Thùy Vân.

Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu cũng đã giao phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tham mưu xây dựng kế hoạch quản lý trật tự đô thị, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè trên địa bàn phường. Đồng thời, khẩn trương tham mưu văn bản đề nghị Sở Xây dựng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thẩm quyền quản lý lòng đường vỉa hè trên địa bàn phường.

UBND phường Vũng Tàu cũng kiến nghị Sở Xây dựng TPHCM sớm tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình đi vào sử dụng. Từ đó, làm cơ sở để phường quản lý Công viên Bãi Sau đảm bảo quy định của pháp luật, góp phần giữ gìn, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tại khu vực này.

Trong thời gian chờ dự án chính thức được bàn giao, chính quyền địa phương cũng mong muốn, mỗi người dân và du khách chung tay giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, giữ gìn văn minh du lịch để tạo dựng không gian giải trí, thư giãn lý tưởng ven biển, qua đó, hút thêm du khách từ khắp nơi.

QUANG VŨ