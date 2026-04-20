Phát triển du lịch theo 3 cấp độ trải nghiệm

Bộ VH-TT-DL vừa ban hành Công văn số 1942/BVHTTDL-DLQGVN, yêu cầu các sở VH-TT-DL, sở du lịch tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, nhất là trong mùa cao điểm hè và các dịp lễ, tết.

Trải nghiệm đi xe jeep rực rỡ sắc màu tại Mũi Né

Theo Bộ VH-TT-DL, năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các địa phương được yêu cầu triển khai 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bám sát chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP và các văn bản về phục hồi, phát triển du lịch bền vững.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là các địa phương chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng chiến lược phát triển du lịch phù hợp thực tiễn; phối hợp triển khai hiệu quả quy hoạch hệ thống du lịch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời đẩy mạnh điều tra, phân loại tài nguyên du lịch để khai thác đúng hướng.

Bộ cũng yêu cầu phát triển sản phẩm du lịch theo hướng nâng cao trải nghiệm, thúc đẩy liên kết giữa địa phương và doanh nghiệp. Sản phẩm du lịch được định hướng theo 3 cấp độ: “đến để biết”, “đến để trải nghiệm” và “đến để chạm vào cảm xúc”, qua đó gia tăng giá trị điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Biển bãi Bãi Dài (Khánh Hòa)

Trong mùa cao điểm, Bộ VH-TT-DL đặc biệt lưu ý việc bảo đảm chất lượng dịch vụ và môi trường du lịch. Các doanh nghiệp phải niêm yết giá công khai, bán đúng giá, không để xảy ra tình trạng “chặt chém”, ép giá. Đồng thời, cần bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được siết chặt nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm trong hoạt động lữ hành, lưu trú, vận chuyển, hướng dẫn và các dịch vụ liên quan. Bộ VH-TT-DL yêu cầu các địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình, vận hành hiệu quả đường dây nóng và trung tâm hỗ trợ du khách, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện trong mùa cao điểm.

VĨNH XUÂN