Khắc phục hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá vận tải trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

SGGPO

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30-4, 1-5 tới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30-4, 1-5 tới

Để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, hoạt động vận tải thông suốt, an toàn, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường phương tiện vận tải, nhất là vận tải hành khách để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện, an toàn tại ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu.

Thủ tướng yêu cầu không để hành khách không có phương tiện đi lại do doanh nghiệp vận tải cắt giảm chuyến khi giá nhiên liệu tăng cao; khắc phục hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định.

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tập trung quyết liệt xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm soát giá cước vận tải; xử lý nghiêm việc lợi dụng tăng giá nhiên liệu để tăng giá vé bất thường. Đồng thời, có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố về giao thông trên các tuyến trục chính ra vào Hà Nội và TPHCM, các tuyến kết nối đến ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu và khu vực tổ chức các sự kiện kỷ niệm ngày lễ, khu vực lễ hội.

Các bộ, ngành, địa phương công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, kịp thời xử lý thông tin phản ánh của người dân trong 2 kỳ nghỉ lễ; phân công đầu mối, bố trí nguồn lực để tổ chức trực theo chế độ 24/7.

LÂM NGUYÊN

