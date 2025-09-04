Phát triển năng lực nghiên cứu công nghệ sinh học tại Việt Nam

Ngày 3-9, tại Trung tâm ICISE (thung lũng Quy Hòa, tỉnh Gia Lai), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam giới thiệu và tổ chức sự kiện khoa học quốc tế với chủ đề “Trường sinh học Việt Nam lần thứ 4 (VSOB-4): Phân tích Metagenome trong Thực hành một sức khỏe - Từ 16S đến Shotgun”, với sự tham gia hơn 60 nhà khoa học, nghiên cứu sinh trẻ trong nước và quốc tế.

Tại sự kiện, PGS-TS Nguyễn Bảo Quốc, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM (đại diện ban tổ chức) cho biết, sinh học và công nghệ sinh học những năm qua đã góp phần quan trọng cho phát triển nông nghiệp, y học, công nghiệp và môi trường. Từ thực tiễn đó, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với các đơn vị, tổ chức trong nước tổ chức thường niên chương trình VSOB-4, tạo diễn đàn nâng cao năng lực nghiên cứu cho sinh viên, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trẻ; đồng thời kết nối khoa học Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Cũng theo PGS-TS Nguyễn Bảo Quốc, tại VSOB-4, các chuyên gia, nhà khoa học sẽ tập trung làm rõ triển vọng của một phương pháp nghiên cứu mới về “metagenomics”. Đây là hướng nghiên cứu tiên tiến nhất hiện nay trong sinh học, cho phép khám phá hệ vi sinh vật phức tạp trong môi trường, động vật và con người. Nhờ các công nghệ giải trình tự, đặc biệt 16S rRNA (một loại phân tử RNA đặc biệt để nhận dạng vi khuẩn) và shotgun (phương pháp giải trình tự toàn diện, đọc tất cả DNA trong mẫu), các nhà khoa học có thể phân tích sâu về thành phần, chức năng và sự đa dạng hệ vi sinh vật. Đây là công cụ quan trọng phục vụ nghiên cứu “một sức khỏe” (one health), nhấn mạnh mối liên hệ giữa con người, động vật và môi trường.

Ngoài ra, VSOB-4 tập trung trang bị cho học viên các kỹ năng ứng dụng tin sinh học trong nghiên cứu metagenome, với các nội dung thực hành từ xử lý dữ liệu thô, kiểm soát chất lượng, phân tích hệ vi khuẩn đến trực quan hóa kết quả bằng R (phân tích dữ liệu vi sinh vật và biểu diễn kết quả bằng đồ thị trong R). Chương trình bao gồm phân tích 16S rRNA amplicon (thiết kế, tiền xử lý, phân tích đa dạng), shotgun metagenomics (lắp ráp, chú giải, phân tích chức năng) và các phương pháp trực quan hóa dữ liệu (biểu đồ nhiệt, biểu đồ sắp xếp, đồ thị mạng).

TS Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm ICISE, cho biết, VSOB-4 tạo môi trường học tập, thực hành và giao lưu học thuật hiệu quả, góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ trong lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học. Đặc biệt, những nghiên cứu từ sự kiện sẽ giúp các nhà khoa học trẻ Việt Nam xác định hướng nghiên cứu, tạo ra thành quả mới, mở rộng ứng dụng cho nền sinh học ứng dụng trong nước.

