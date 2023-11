Phía Bắc chuẩn bị đón 2 đợt không khí lạnh rất mạnh

Ngày 10-11, các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo: Theo dữ liệu quan trắc và theo dõi khí tượng của các cơ quan dự báo thời tiết tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hiện các khối không khí lạnh đang di chuyển dần từ phía Bắc bán cầu thuộc lục địa châu Á xuống phía Nam. Tại Bắc Kinh (Trung Quốc) những ngày qua đã có tuyết phủ, nhiệt độ sáng nay xuống -1oC. Cách đây 3 ngày, nhiều nơi ở Trung Quốc đã có bão tuyết bất thường đầu mùa.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, khoảng ngày 12-11, sóng không khí lạnh lệch Đông bắt đầu ảnh hưởng tới miền Bắc nước ta. Từ đêm 12 đến ngày 14-11, miền Bắc chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất sẽ xuống 15oC.

Đến ngày 16-11 sẽ có sóng không khí lạnh thứ 2 bổ sung, cường độ cũng mạnh. Đợt không khí lạnh này có hướng di chuyển Bắc - Nam nên gây hiện tượng hanh khô kéo dài nhiều ngày. Hình thái phổ biến là ngày nắng hanh, đêm và sáng lạnh giá.

Tuy nhiên, trong hôm nay, miền Bắc vẫn nắng và khá nóng vào buổi trưa với mức nhiệt 30-33oC, thậm chí một số nơi ở khu vực Tây Bắc như Điện Biên Phủ 34oC. Thông thường, do hiệu ứng áp suất khí nén, trước các đợt không khí lạnh mạnh bất ngờ, luôn có hiện tượng nền nhiệt bị đẩy lên cao, gây cảm giác oi nóng.

Hôm nay, miền Trung trời nắng, một vài nơi có mưa về chiều tối. Tây Nguyên, Nam bộ ngày nắng, chiều tối có mưa (có thể mưa to, đề phòng ngập úng).