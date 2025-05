Phía Bắc chuẩn bị đón gió mùa Đông Bắc

Hà Nội sắp có mưa to do không khí lạnh trái mùa xuất hiện. Ảnh: PHÚC HẬU

Chiều 8-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát đi cảnh báo về một đợt không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ trong 2-3 ngày tới. Không khí lạnh có thể gây mưa dông diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo khoảng ngày 10-5, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi Đông Bắc bộ, sau đó mở rộng phạm vi từ chiều tối và đêm 10-5, lan tới toàn bộ khu vực Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và một phần Trung Trung bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ đêm 10-5 sẽ giảm mạnh, trời chuyển mát. Riêng vùng núi có nơi trở lạnh với mức nhiệt thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi cao dưới 18 độ C.

Cùng với không khí lạnh, từ đêm 9-5 đến ngày 11-5, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ có mưa vừa, mưa to kèm dông, có nơi mưa rất to. Từ chiều 10-5, mưa lan xuống Trung Trung bộ, có nơi mưa to cục bộ. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xảy ra, có thể ảnh hưởng cây trồng, vật nuôi và hệ thống giao thông, nhất là ở vùng núi.

Trước khi không khí lạnh tràn về, hôm nay 8-5, tại khu vực Đông Bắc bộ, Tây Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã trải qua ngày nắng nóng gay gắt. Nhiều địa phương ghi nhận nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay đạt tới 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C như Phù Yên (Sơn La) 39,4 độ C, Quỳ Châu (Nghệ An) 40 độ C. Độ ẩm phổ biến ở mức thấp (50-55%).

Dự báo trong ngày 9-5, nắng nóng tiếp tục duy trì tại Tây Bắc bộ và Trung bộ với nhiệt độ cao nhất đạt 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ở Đông Bắc bộ, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C. Tuy nhiên, từ ngày 10-5, nắng nóng trên diện rộng sẽ chấm dứt hoàn toàn tại Bắc bộ và Trung bộ.

VĂN PHÚC