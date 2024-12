Phía Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh cường độ mạnh

Ngày 25-12, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, một bộ phận không khí lạnh cường độ mạnh đang di chuyển dần xuống miền Bắc và miền Trung.

Không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Bắc nước ta. Ảnh chụp vệ tinh lúc 17 giờ 45 ngày 25-12

Dự báo từ khoảng đêm 26 đến ngày 27-12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó lan sang Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Tại Bắc bộ, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi dưới 10 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có nền nhiệt khoảng 15-18 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 12-15 độ C, trời rét.

Trên biển, từ ngày 27-12, gió Đông Bắc tại vịnh Bắc bộ mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m; ở Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng cao 4-6m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau cũng chịu ảnh hưởng của gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra tại khu vực Trung Trung bộ và Nam Trung bộ, gây nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, sạt lở đất và lũ quét. Sóng lớn ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền, cần hết sức lưu ý.

Trước tình hình không khí lạnh cường độ mạnh, cùng ngày 25-12, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công điện gửi các tỉnh miền núi phía Bắc và ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, đề nghị chủ động ứng phó với không khí lạnh tăng cường, rét đậm và gió mạnh trên biển.

Theo công điện, các địa phương cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời để người dân và các cấp chính quyền cơ sở có biện pháp phòng tránh. Đối với khu vực miền núi, cần hướng dẫn người dân giữ ấm, không sử dụng bếp than trong phòng kín, bảo vệ gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp.

Các tỉnh ven biển được yêu cầu thông báo đến thuyền trưởng, chủ tàu và các phương tiện hoạt động trên biển về tình hình gió mạnh, duy trì liên lạc thường xuyên để ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Về tình hình áp thấp nhiệt đới, chiều 25-12, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, cơn bão số 10 đã suy giảm thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi suy giảm cường độ, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 15 km/giờ, rồi tiếp tục suy giảm thành vùng áp thấp.

Bão số 10 đã suy giảm thành áp thấp nhiệt đới, chiều 25-12

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu, bao gồm huyện đảo Phú Quý, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động.

Mặc dù áp thấp nhiệt đới suy giảm dần nhưng cơ quan khí tượng lưu ý các địa phương trong vùng ảnh hưởng cần khẩn trương thông báo và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền cũng như người dân tại khu vực nguy hiểm.

VĂN PHÚC