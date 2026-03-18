Phim "Một thời ta đã yêu" hé lộ những thông tin đầu tiên

Chiều 18-3, đoàn phim "Một thời ta đã yêu" đã công bố những thông tin đầu tiên về dự án.

Đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà sản xuất - diễn viên Quỳnh Thy cùng dàn diễn viên: NSND Lê Khanh, Quốc Trường, Quốc Huy… đã cùng có mặt để giao lưu.

Ê-kíp đoàn phim Một thời ta đã yêu tại buổi công bố dự án. Ảnh: VĂN TUẤN

Trong những thước phim hậu trường đầu tiên được ê-kíp hé lộ, nhân vật của Quốc Trường có mối quan hệ tình cảm với nhân vật do Quỳnh Thy thủ vai. Cuộc tình éo le này còn có sự xuất hiện của người thứ 3 nhưng yêu đơn phương, thầm lặng - nhân vật Quốc Bảo (Quốc Huy đảm nhận).

Quốc Trường hào hứng với vai diễn trong phim. Ảnh: VĂN TUẤN

Quốc Trường đánh giá đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa ngoài đời là người gần gũi, nhưng trên phim trường lại rất nghiêm khắc và chuyên nghiệp, buộc diễn viên phải tập trung và làm việc ở mức cao nhất.

Bộ ba diễn viên Quỳnh Thy - Quốc Trường - Quốc Huy tại sự kiện. Ảnh: VĂN TUẤN

Quốc Huy cho biết, vai diễn lần này mang đến cho anh cảm giác thú vị và rất đặc biệt. Vì có nhiều đồng cảm với nhân vật nên quá trình nhập vai với anh khá dễ dàng.

Một thời ta đã yêu cũng có sự tham gia của NSND Lê Khanh trong vai trò đặc biệt, vừa là giám khảo vòng casting đồng thời là người hỗ trợ, hướng dẫn về mặt diễn xuất cho các bạn trẻ.

First look poster Một thời ta đã yêu. Ảnh: VĂN TUẤN

Phim dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp từ ngày 15-5.

VĂN TUẤN

