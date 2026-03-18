Việt Nam – Thái Lan hợp tác làm phim kinh dị hài

Benetone Films và nhà phát hành Fearfolks (Thái Lan) vừa kí kết hợp tác với ProductionQ (Việt Nam) thực hiện dự án phim kinh dị hài Roll & LOL.

Việt Nam – Thái Lan hợp tác làm phim kinh dị hài

Dự án lấy bối cảnh tại Bangkok và đang trong giai đoạn phát triển. Roll & LOL sẽ do cả ba công ty cùng đầu tư và đồng sản xuất, với dàn diễn viên hoàn toàn là người Việt Nam.

Truyện phim xoay quanh một diễn viên hài người Việt đang gặp khó khăn quyết định tập hợp một nhóm diễn viên ứng tác (người biểu diễn mà không có kịch bản) để thực hiện một bộ phim kinh dị phong cách Thái kinh phí thấp với hy vọng vực dậy sự nghiệp đang sa sút của mình.

Đạo diễn Chongdol Sukulworaphat - người nổi tiếng với Love Stuck sẽ cầm trịch dự án.

Roll & LOL là tác phẩm tiếp theo đánh dấu hợp tác điện ảnh Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: Benetone/Fearfolks/ProductionQ

Nhà sản xuất Hoàng Quân nhấn mạnh, sự hợp tác này cho phép các bên kết hợp thế mạnh sáng tạo của cả hai nền công nghiệp và phát triển một dự án có khả năng tiếp cận khán giả khắp Đông Nam Á cũng như quốc tế.

Thỏa thuận mới nhất này cũng phản ánh giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của việc hợp tác xuyên biên giới giữa hai thị trường. Trong giai đoạn 2020–2025, các phim kinh dị Thái Lan đã thu hút lượng lớn khán giả tại Việt Nam, với gần 30 phim đạt tổng doanh thu khoảng 580,7 tỷ đồng (22,1 triệu USD).

Tin liên quan
HẢI DUY

Tin cùng chuyên mục

