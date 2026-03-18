Phim "Tài" của Mỹ Tâm chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng

Thống kê từ nhà phát hành CJ CGV Việt Nam, chiều 18-3, phim " Tài" đã chính thức vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau gần 2 tuần công chiếu.

Thành tích này đưa Tài trở thành phim điện ảnh thứ 4 cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng trong năm 2026 sau 3 phim Tết: Thỏ ơi!!, Nhà ba tôi một phòng và Báu vật trời cho.

Cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng ấn tượng của phim Tài. Ảnh: ĐPCC

Cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của đạo diễn và diễn viên chính Mai Tài Phến. Với dự án điện ảnh đầu tay, đồng thời đảm nhận cùng lúc ba vai trò biên kịch, đạo diễn và diễn viên, việc thành công về mặt doanh thu phần nào cho thấy sự lựa chọn này đã nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Chia sẻ về thành tích bất ngờ, Mai Tài Phến cho biết, con số 100 tỷ đồng là một điều rất đặc biệt. Tuy nhiên, điều khiến anh hạnh phúc hơn cả vẫn là khán giả ra rạp, ngồi lại đến cuối phim và dành tình cảm cho câu chuyện của mình. Đó là động lực để anh tiếp tục học hỏi, hoàn thiện.

Ê-kíp đoàn phim vui mừng trước doanh thu tăng trưởng ấn tượng. Ảnh: ĐPCC

Còn theo nhà sản xuất Mỹ Tâm, cô vốn không nhắm đến mục tiêu “trăm tỷ”, bởi ngay từ khi bắt đầu dự án chỉ nghĩ đơn giản làm sao để kể một câu chuyện chân thành, gần gũi. Khi phim ra rạp và nhận được sự ủng hộ lớn, cô thấy đây là một động lực rất lớn để mình tiếp tục cố gắng.

Hiện tại, ê-kíp đoàn phim vẫn tiếp tục kế hoạch quảng bá. Đạo diễn Mai Tài Phến cho biết, sắp tới sẽ có một buổi gặp gỡ đặc biệt tại Hà Nội khi anh mời các các cán bộ, chiến sĩ trung đoàn nơi mình từng tham gia chương trình Sao nhập ngũ đến thưởng thức bộ phim.

Lần đầu làm đạo diễn, Mai Tài Phến đã có cột mốc đáng tự hào. Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh đó, ngoài TPHCM và Hà Nội, đoàn phim cũng đang chuẩn bị cho điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình cinetour tại Đà Nẵng, quê hương của nhà sản xuất Mỹ Tâm.

Phim hiện đang chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.

HẢI DUY