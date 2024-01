Phim về “cha đẻ” bom nguyên tử đại thắng

Không bất ngờ khi Oppenheimer đã được xướng tên ở hạng mục quan trọng nhất trong đêm trao giải: Phim hay nhất thể loại chính kịch. Ngoài ra, phim còn chiến thắng ở 4 hạng mục khác, trong đó có 3 giải cá nhân quan trọng gồm: Đạo diễn xuất sắc nhất (Christopher Nolan), Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch (Cillian Murphy) và Nam diễn viên phụ xuất sắc thể loại chính kịch (Robert Downey Jr.). Riêng với đạo diễn Christopher Nolan, đây là giải thưởng Đạo diễn xuất sắc đầu tiên của anh sau 3 lần đề cử với Inception (2010) và Dunkirk (2017). Giải Quả cầu vàng thứ 5 dành cho bộ phim là ở hạng mục Nhạc phim hay nhất.

Đạo diễn Christopher Nolan (phải) chỉ đạo diễn xuất trên phim trường "Oppenheimer" (Ảnh: Page Six)

Giải dành cho thể loại phim ca nhạc/hài kịch đã gọi tên Poor Things - tác phẩm có nội dung xoay quanh một người phụ nữ qua đời được các nhà khoa học hồi sinh. Đây là chiến thắng lớn tiếp theo cho tác phẩm của đạo diễn Yorgos Lanthimos sau khi từng giành giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice 2023. Bộ phim cũng mang về cho Emma Stone giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại ca nhạc/hài kịch.

Ở các hạng mục quan trọng khác, chiến thắng được chia đều cho các bộ phim gây tiếng vang trong năm qua. Killers of the Flower Moon mang về chiến thắng cho Lily Gladstone hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim chính kịch.

Anatomy of a Fall có chiến thắng kép ở 2 hạng mục Phim không nói tiếng Anh hay nhất và Kịch bản hay nhất. Trong khi đó, The Holdovers ra về với 2 chiến thắng ở hạng mục diễn xuất: Nam diễn viên chính xuất sắc hạng mục phim ca nhạc/hài kịch cho Paul Giamatti và Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho Da’Vine Joy Randolph. Hạng mục phim hoạt hình xuất sắc gọi tên The Boy and the Heron.

Ở các hạng mục dành cho phim truyền hình, Beef, Succession và The Bear chiến thắng ở hầu hết các giải thưởng quan trọng. Đặc biệt, lễ trao giải năm nay cũng chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử khi Ali Wong và Steven Yeun trở thành những diễn viên gốc Á đầu tiên chiến thắng. Cả hai cùng nhận giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại Series ngắn, Series tuyển tập, hay Phim điện ảnh truyền hình với các vai diễn trong Beef.

Năm nay, ban giám khảo đa dạng về chủng tộc và sắc tộc, bao gồm 300 nhà báo đến từ khắp nơi trên thế giới, đại diện cho 76 quốc gia; và danh sách đề cử mỗi hạng mục có 6 đại diện, thay vì 5 như trước đây.

HẢI DUY