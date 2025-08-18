Cặp đôi “Lật mặt 7” tái ngộ trong phim tâm linh mới

Trâm Anh và Trần Kim Hải được bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu chọn đảm nhận vai chính trong bộ phim tâm linh, tình cảm " Nhà hai chủ" với câu chuyện được khai thác dựa trên một sự kiện có thật.

Theo đánh giá của bộ đôi đạo diễn, Trâm Anh từng gây ấn tượng mạnh với các vai diễn có chiều sâu tâm lý, sự “chắc tay” trong việc khai thác cách diễn đa dạng lẫn biểu cảm gương mặt để tạo nên sức sống cho nhân vật.

Còn Trần Kim Hải lại khiến nhiều khán giả yêu điện ảnh ghi nhớ bởi “chất đời” và gai góc trong cách diễn.

Chính vì điều đó, sự tái ngộ của cả hai trong Nhà hai chủ khiến cả hai đạo diễn tin sẽ tạo ra những tương tác thú vị.

Tạo hình của diễn viên Trâm Anh trong Nhà hai chủ. Ảnh: ĐPCC

“Với chúng tôi, hai nhân vật này là sự đối lập khá hay ho. Một người khéo léo và một người lầm lì. Một cô vợ bản lĩnh và một anh chồng chiều vợ. Một người tin vào đức tin và một người sống bằng lý trí. Và giữa hai người sẽ luôn có một lằn ranh mà không ai xâm lấn ai, họ tồn tại song song.

Điều này giống như thông điệp và cách Nhà hai chủ kể câu chuyện của mình: sự song hành, đối kháng nhưng không thể triệt tiêu lẫn nhau”, hai đạo diễn chia sẻ.

Theo lý giải của đạo diễn Trần Duy Linh, nội dung xuyên suốt của bộ phim là một ranh giới với hai năng lượng song song. Đó là năng lượng giữa sinh - tử, giữa con người và các thế lực siêu hình, giữa những nỗi sợ về tâm linh và sức mạnh nội tại, giữa đức tin và tín ngưỡng. Để chọn ra tựa đề phim thể hiện được ý nghĩa đó, ê-kíp rất đau đầu.

Bộ phim được giới thiệu mang màu sắc tâm linh, tình cảm. Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Phạm Trung Hiếu cho biết thêm, thông qua hành trình của nhân vật Mai (Trâm Anh), họ muốn truyền tải thông điệp sự sống và cái chết, con người và ma quỷ luôn luôn song hành với nhau. Con người không thấy, không tin không có nghĩa là họ không tồn tại.

Trong đoạn first look vừa được chia sẻ phần nào gợi mở không gian, màu sắc và nút thắt đầu tiên của phim giúp người xem có các hình dung ban đầu về không khí ma mị, u tối lẫn rùng rợn.

Firstlook poster phim Nhà hai chủ. Ảnh: ĐPCC

Theo đó, khi câu chuyện bắt đầu, dù Mai (Trâm Anh) đã nhận lời cảnh báo từ người hàng xóm “tao có cảm giác, ông Ba ổng không muốn ai ở trong căn nhà này”, cô vẫn phớt lờ và cùng gia đình dọn về sinh sống trong ngôi nhà mà theo môi giới là “rẻ như cho”.

Để rồi, sau đó, gia đình Mai phải đối mặt với những hiện tượng quỷ dị, kỳ lạ xảy ra trong chính ngôi nhà của mình.

Nhà hai chủ còn có sự tham gia của NSƯT Kim Phương, Tạ Lâm... dự kiến khởi chiếu từ ngày 5-12.

HẢI DUY