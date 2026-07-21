Báo Sài Gòn Giải Phóng chung tay chăm lo gia đình chính sách dịp 27-7

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), sáng 21-7, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp UBND xã Thường Tân và xã Bắc Tân Uyên (TPHCM) tổ chức chương trình thăm hỏi, trao quà tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Ban tổ chức chương trình tặng quà tri ân, chăm lo các gia đình chính sách tại xã Thường Tân. Ảnh: VIỆT NGA

Chương trình do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Nhân Hòa (TOSHIKO) và Quỹ Tâm Tài Việt tài trợ.

Tại xã Thường Tân, Ban tổ chức trao 20 máy đo huyết áp cho các gia đình người có công và 5 suất học bổng cho học sinh là con em gia đình chính sách vượt khó học tốt.

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tân Nguyễn Văn Nhàn cảm ơn Báo Sài Gòn Giải Phóng và các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công.

Ban tổ chức tặng máy đo huyết áp cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Thường Tân. Ảnh: VIỆT NGA

Ban tổ chức trao học bổng cho con em gia đình chính sách tại xã Thường Tân. Ảnh: VIỆT NGA



Tiếp đó, tại xã Bắc Tân Uyên, Ban tổ chức trao 20 máy đo huyết áp cho các thương, bệnh binh và 5 suất học bổng cho học sinh là con em gia đình chính sách.

Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Tân Uyên Nguyễn Hùng Sơn khẳng định đây là những phần quà thiết thực giúp các gia đình chính sách chăm sóc sức khỏe, đồng thời động viên các em học sinh tiếp tục nỗ lực học tập.

Xúc động khi nhận quà, ông Lê Khả Tranh (75 tuổi) chia sẻ chiếc máy đo huyết áp rất hữu ích đối với người cao tuổi mắc bệnh nền như ông và bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của Báo SGGP cùng các đơn vị đồng hành.

Ban tổ chức trao học bổng do Quỹ Tâm Tài Việt tài trợ cho con em gia đình chính sách tại xã Bắc Tân Uyên, TPHCM. Ảnh: VIỆT NGA

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo Sài Gòn Giải Phóng khẳng định hoạt động tri ân người có công là việc làm ý nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cơ quan báo chí, doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội.

Ông Hà Thế Nhân, Giám đốc Công ty Toshiko tặng máy đo huyết áp cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Thường Tân. Ảnh: VIỆT NGA

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Chi nhánh Vietlott TPHCM, đại diện Quỹ Tâm Tài Việt, cho biết những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự tri ân đối với các gia đình có công với cách mạng, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" trong cộng đồng.

VIỆT NGA