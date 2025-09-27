TPHCM tham khảo mô hình xử lý nước thải, tái sử dụng nước và quản lý tài nguyên nước của Nhật Bản

Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh đánh giá, chuyến công tác là dịp để đoàn tìm hiểu các mô hình phát triển bền vững tại Nhật Bản. Trong đó, chính sách quản lý tài nguyên nước, mô hình xử lý nước thải đô thị của tỉnh Shiga là những nội dung đoàn đặc biệt quan tâm.

Đoàn công tác trao đổi với đại diện Ban Quản lý Nhà máy Konan-Chubu, Shiga

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, chiều ngày 26-9, Đoàn công tác do Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm Trung tâm môi trường Ohmi (Ohmi Environmental Plaza - trung tâm/đơn vị hỗ trợ nghiên cứu - giáo dục về môi trường nước) do Quỹ Bảo tồn Môi trường Ohmi điều hành và thăm Nhà máy xử lý nước thải Konan-Chubu nằm trong hệ thống cống thoát nước lưu vực hồ Biwa ở tỉnh Shiga.

Phát biểu tại buổi thăm Nhà máy xử lý nước thải Konan-Chubu, đồng chí Bùi Minh Thạnh thay mặt đoàn công tác trân trọng cảm ơn Ban Quản lý nhà máy đã dành thời gian tiếp đón và tổ chức buổi tham quan, khảo sát thực tế đầy ý nghĩa này.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh đánh giá, chuyến công tác là dịp để đoàn tìm hiểu thêm về các mô hình phát triển bền vững tại Nhật Bản. Trong đó, các chính sách quản lý tài nguyên nước và mô hình xử lý nước thải đô thị theo hướng tuần hoàn, tiết kiệm, thân thiện với môi trường của tỉnh Shiga là những nội dung mà đoàn đặc biệt quan tâm.

Ban Quản lý nhà máy Konan-Chubu, Shiga giới thiệu về quy trình xử lý

Đồng chí Bùi Minh Thạnh cũng thông tin, TPHCM hiện đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô dân số khoảng 14 triệu người, diện tích hơn 6.700 km² sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng, thành phố đang đứng trước nhiều thách thức về hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực thu gom, xử lý nước thải và quản lý nguồn nước đô thị một cách bền vững.

Trong bối cảnh đó, thành phố rất quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt, tái sử dụng nước và quản lý tài nguyên nước tổng hợp. Những mô hình tiên phong của Nhật Bản, trong đó có tỉnh Shiga, là nguồn tham khảo quý báu.

Cũng trong buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh đề nghị Trung tâm môi trường Ohmi Environmental Plaza (OMP) hỗ trợ thành phố trong việc xây dựng phương án nâng cao hiệu quả xử lý nước thải, chuyển giao kinh nghiệm, công nghệ và bảo tồn môi trường nước, trong đó, hỗ trợ phát triển các công nghệ mới về xử lý nước thải cho doanh nghiệp và các tổ chức; hỗ trợ về mặt chuyên môn cho hoạt động quản lý vận hành và quản lý chất lượng nước, hỗ trợ kỹ thuật cho nguồn nước công cộng của thành phố.

Tiếp đến, đoàn công tác đã đến thăm Trường Cao đẳng Nông nghiệp tỉnh Shiga được thành lập vào tháng 4-1969 tại TP Omihachiman, tỉnh Shiga.

Đoàn công tác trao đổi với Trường c ao đẳng n ông nghiệp tỉnh Shiga

Trường được thành lập với tôn chỉ: “Phát triển năng lực canh tác bằng học tập và thực nghiệm”, đồng thời là nơi tổ chức các khóa đào tạo ra những nông dân trẻ xuất sắc, những lãnh đạo nông nghiệp tương lai của tỉnh, và các “Khóa học nghề nông”, dạy các kỹ năng và kiến thức cần thiết để bắt đầu làm nông.

Với những thành tích và kết quả hoạt động của trường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh chúc mừng và mong muốn Nhà truờng cùng phối hợp Sở NN-MT TPHCM, Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố triển khai hợp tác trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ sản xuất nông sản sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân và xây dựng ngành nông nghiệp địa phương phát triển.

P.V