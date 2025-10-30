Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục sạt lở, tặng quà người dân Quảng Ngãi

Chiều 30-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tại xã Thanh Bồng và Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng đi có Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến kiểm tra tình trạng sạt lở của tuyến đường Trà Lâm - Trà Hiệp thuộc xã Thanh Bồng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra thực tế tại xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị chính quyền địa phương nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục ban đầu, sớm thông tuyến giao thông, không để người dân bị cô lập quá lâu.

Tuyến đường Trà Lâm - Trà Hiệp đang được khắc phục

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Bồng Hồ Thị Vân, đại diện chính quyền và nhân dân xã nhận quà của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng

Phó Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi và tặng quà đến người dân tổ 5, thôn Trà Xanh, xã Thanh Bồng, động viên người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi, động viên người dân xã Thanh Bồng sớm vượt qua khó khăn

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cũng đã đến thăm, tặng quà người dân ở điểm sơ tán tập trung Trường Mầm non số 1 Hương Trà, xã Tây Trà Bồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cũng đã đến thăm điểm sơ tán tập trung Trường Mầm non số 1 Hương Trà, xã Tây Trà Bồng

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác ứng phó với thiên tai là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. Chính quyền địa phương cần chủ động phương án sơ tán người dân ở vùng nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn. Tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch, bố trí các khu tái định cư để người dân ở vùng có nguy cơ sạt lở núi cao di dời đến nơi ở mới an toàn hơn và ổn định cuộc sống.

Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 30-10, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ do Sở Xây dựng quản lý và được ủy quyền quản lý đã xuất hiện hơn 200 vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường, hư hỏng rãnh thoát nước dọc, trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường giao.

Trong ngày 29-10, có 95 thôn/ 16 xã, phường bị ngập có 5.200 nhà ở của người dân bị ngập,

Trong 3 ngày (từ ngày 27 đến 29-10), các địa phương đã di dời, sơ tán 977 hộ/ 3.662 khẩu tại các vùng có nguy cơ cao sạt lở đồi, núi, lũ quét đến nơi an toàn. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ước tính sơ bộ 314,7 tỷ đồng.

NGUYỄN TRANG