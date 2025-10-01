Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Tuyên Quang

Chiều 1-10, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn xã Chiêm Hóa và làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 10 gây ra.

Cùng đi kiểm tra và làm việc có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra một điểm sạt lở tại thôn Vĩnh Thiện, xã Chiêm Hóa. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, từ ngày 28 đến 30-9, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to đến rất to, phổ biến từ 150 - 200 mm, có nơi trên 220mm, gây ra ngập úng, sạt lở nghiêm trọng. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh ghi nhận thiệt hại lớn về người, tài sản và hạ tầng. Tính đến 14 giờ ngày 1-10, có 4 người mất tích và 2 người chết do sạt lở đất, đuối nước; 4.428 nhà bị ngập nước, tốc mái; trên 1.700 hộ cần di dời khẩn cấp; nhiều tuyến đường bị sạt lở, một số địa phương bị chia cắt, cô lập; gần 1.500ha lúa, hơn 900ha ngô, rau màu, cây trồng khác bị ngập úng; hàng chục chuồng trại gia súc, gia cầm bị hư hỏng; hàng trăm lồng bè nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi...

Hiện nay, diễn biến thời tiết vẫn còn rất phức tạp, tỉnh Tuyên Quang đề nghị được hỗ trợ phương tiện di chuyển vào các địa bàn bị cô lập, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân cũng như các phương thức liên lạc trên địa bàn. Các thành viên trong đoàn công tác đã trao đổi và sẵn sàng hỗ trợ tỉnh các điều kiện cần thiết.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chia sẻ sâu sắc với những mất mát về người và tài sản mà nhân dân Tuyên Quang đang phải gánh chịu; đồng thời biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh đối với công tác ứng phó thiên tai thời gian qua.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra tại xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, trước tình hình thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, Tuyên Quang cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đặc biệt đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu; huy động tối đa lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ", tập trung tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn những người còn mất tích, di dời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo vệ tài sản cho nhân dân.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội, công an, biên phòng tiếp tục bám sát cơ sở, rà soát, xác định các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng để kịp thời di dời người dân. Các ngành chức năng khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc, khắc phục sạt lở tại các tuyến đường giao thông, điện, nước; bảo đảm lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân vùng bị cô lập, không để người dân nào thiếu đói, thiếu ấm.

Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan để sớm có giải pháp khắc phục bền vững các công trình thủy lợi, hồ đập, đường giao thông bị ảnh hưởng. Về lâu dài, rà soát, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng phương án ứng phó thiên tai sát với thực tế gắn với nâng cao năng lực của hệ thống chính trị cơ sở.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác phòng, chống mưa lũ tại xã Chiêm Hóa. Tại đây, Phó Thủ tướng đánh giá cao các ngành chức năng, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân khi nước lũ lên cao.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương bám sát diễn biến lũ trên sông, chủ động việc di dời người, tài sản và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó với thiên tai, kiên quyết không để xảy ra tình trạng người dân đánh cá, vớt củi trong nước lũ. Đối với 912 hộ dân bị ngập nhà, cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Kiểm tra tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Chiêm Hóa, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chia sẻ những khó khăn, vất vả của thầy và trò nhà trường trong những ngày qua. Tình trạng ngập lụt xảy ra từ ngày 30-9 đã gây thiệt hại về tài sản, nơi ở nội trú của học sinh, hư hại nhà công vụ, nhà đa năng của nhà trường. Toàn bộ 475 học sinh nội trú đã được nhà trường đưa đến nơi an toàn. Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, sớm khắc phục hậu quả ngay khi nước rút để học sinh sớm được trở lại trường ổn định học tập và chăm sóc các em thật tốt cả về thể chất và tinh thần.

Tặng quà nhà trường và đại diện khu dân cư có người bị thiệt hại do mưa lũ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, làm tốt công tác phòng, chống thiên tai với tinh thần tính mạng con người là trên hết, trước hết; chủ động phương án bảo vệ tài sản, cơ sở hạ tầng, sớm ổn định cuộc sống ngay khi nước rút.

