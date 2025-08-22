Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm việc với 5 địa phương để thúc đẩy tăng trưởng

Sáng 22-8, tại tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác số 7 của Chính phủ dẫn đầu đoàn công tác, làm việc với các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị về đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao nỗ lực của các tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong những tháng đầu năm 2025, các địa phương đạt nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận, toàn diện trên tất cả lĩnh vực.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; có tư duy đổi mới, đột phá, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề, kiến nghị chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, các tỉnh cần rà soát, cập nhật lại kịch bản tăng trưởng của từng lĩnh vực, từng ngành, phù hợp tình hình thực tế địa phương, nhất là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng đó, rà soát và điều chỉnh quy hoạch tỉnh để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của không gian phát triển mới sau khi sáp nhập các địa phương và định hướng phân vùng kinh tế - xã hội mới.

Việc thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, các tỉnh cần quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết “bộ tứ trụ cột” gồm: Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Quá trình phát triển kinh tế phải đẩy mạnh kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; các mô hình kinh doanh mới...

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, các tỉnh cần cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả; tổ chức chu đáo, thành công Đại hội Đảng các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực, phẩm chất, đạo đức tốt.

Song song đó, cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; khai thác hiệu quả thị trường; tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính; xử lý hiệu quả, dứt điểm các dự án tồn đọng; đẩy nhanh việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng, thân nhân, gia đình liệt sĩ và quyết tâm hoàn thành cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát.

