Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân sẽ thăm Việt Nam từ ngày 21 đến 24-4

Ngày 16-4, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24-4-2026.

Theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc đang duy trì tốt quan hệ trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Giao lưu cấp cao tiếp tục được duy trì, góp phần củng cố lòng tin chính trị giữa hai nước.

Về thương mại, trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Hàn Quốc đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt hơn 8,1 tỷ USD, tăng 20,4%; nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt hơn 18,7 tỷ USD, tăng 34,7%. Hai bên đang trao đổi các biện pháp cụ thể để triển khai Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030.

Về đầu tư, lũy kế đến hết tháng 3-2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD và 10.447 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam. Vốn đầu tư của Hàn Quốc tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghệ cao; điện tử; ô tô và phụ tùng ô tô; xây dựng; bất động sản...

Trong hợp tác phát triển, tổng viện trợ Hàn Quốc dành cho Việt Nam trong 5 năm gần đây đạt hơn 500 triệu USD, trong đó 90% là vốn vay ODA và 10% là viện trợ không hoàn lại.

Về hợp tác lao động, đến hết năm 2025, có gần 45.000 lao động Việt Nam được Hàn Quốc tiếp nhận theo Chương trình EPS (cấp phép việc làm, cho phép lao động nước ngoài làm việc hợp pháp tại Hàn Quốc). Ngoài ra, còn có 28.500 lao động thời vụ và 14.700 lao động tay nghề.

Hiện có khoảng 352.000 người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc, tăng 30.000 người so với cùng kỳ năm 2024; đồng thời có khoảng 200.000 người Hàn Quốc đang sinh sống, kinh doanh tại Việt Nam.

BÍCH QUYÊN