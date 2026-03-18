Phú Quốc: Chưa xác định bé gái 11 tuổi tử vong liên quan bệnh viêm não mô cầu

Ngày 18-3, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur liên quan đến một bé gái 11 tuổi tử vong, nghi ngờ liên quan đến bệnh viêm não mô cầu.

Nhiều phụ huynh ở đặc khu Phú Quốc đưa con đi tiêm vaccine vào sáng 18-3

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế Phú Quốc, khoảng 6 giờ ngày 16-3, trung tâm tiếp nhận bé gái T.H.N.Y. (11 tuổi) trong tình trạng tím tái, nổi ban toàn thân. Theo người nhà, trước đó bé sốt, mệt mỏi, đau đầu nhưng nghĩ là sốt thông thường nên chưa đưa đi khám. Khi trẻ xuất hiện nổi ban, tím tái, khó thở, gia đình lập tức đưa đến trung tâm.

Các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế Phú Quốc đã hồi sức tích cực theo đúng phác đồ, nhưng do bệnh diễn biến quá nhanh và bệnh nhân được đưa đến cấp cứu trễ, nên không qua khỏi.

Trung tâm đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur và CDC An Giang để xét nghiệm, xác định trường hợp tử vong của bé có liên quan đến bệnh viêm não mô cầu hay không. Đến sáng 18-3, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur.

Ngành y tế Phú Quốc cũng đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: truy vết trường hợp tiếp xúc gần; yêu cầu tự theo dõi sức khỏe dưới sự giám sát của lực lượng y tế; hướng dẫn chăm sóc trẻ; yêu cầu các trường cho học sinh đeo khẩu trang; khuyến khích phụ huynh đưa con đi tiêm vaccine viêm não mô cầu; khử khuẩn lớp học...

Cũng trong ngày 18-3, tại nhiều cơ sở tiêm chủng ở khu vực Dương Đông (đặc khu Phú Quốc), nhiều phụ huynh lo lắng đưa con đến tiêm vaccine phòng bệnh viêm não mô cầu, gây tình trạng quá tải cục bộ.

