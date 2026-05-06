WHO điều tra nguy cơ virus Hanta lây từ người sang người

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cơ quan này đang điều tra khả năng virus Hanta lây truyền từ người sang người trên tàu du lịch MV Hondius. Đến thời điểm này, đã có 3 người chết và 2 người nguy kịch.

Bà Maria Van Kerkhove, Quyền Giám đốc về Chuẩn bị và phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch của WHO. Ảnh: UN

Theo WHO, đặc biệt đáng chú ý khi phần lớn virus Hanta thường lây từ loài gặm nhấm sang người qua nước tiểu, phân hoặc nước bọt nhiễm bệnh.

Tại cuộc họp báo ở Geneva ngày 5-5, bà Maria Van Kerkhove, Quyền Giám đốc về Chuẩn bị và phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch của WHO, cho biết, WHO chưa xác định chính xác chủng virus và thông tin ban đầu cho thấy “không có chuột trên tàu”.

Tàu MV Hondius khởi hành từ Ushuaia (Argentina) ngày 1-4, chở 88 hành khách và 59 thành viên thủy thủ đoàn thuộc 23 quốc tịch. Con tàu hiện neo ngoài khơi thủ đô Praia của Cape Verde sau khi bị từ chối cập cảng, toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn phải cách ly.

2 thành viên thủy thủ đoàn trong tình trạng nguy kịch cùng 1 người có tiếp xúc gần với 1 trong 3 ca tử vong được chuyển từ Cape Verde sang Hà Lan để điều trị. Các trường hợp còn lại đang được theo dõi hoặc chờ xác nhận. Tàu du lịch MV Hondius dự kiến tới quần đảo Canary Islands (Tây Ban Nha) trong vòng 3–4 ngày tới, sau khi hoàn tất sơ tán y tế khẩn cấp.

Bộ Y tế Tây Ban Nha xác nhận, sẽ tiếp nhận con tàu theo đề nghị phối hợp của WHO và Liên minh châu Âu, đồng thời triển khai quy trình kiểm tra y tế và cách ly nghiêm ngặt nhằm hạn chế nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Theo giới chuyên môn, thời gian ủ bệnh của virus Hanta có thể kéo dài từ một đến sáu tuần, gây khó khăn cho việc truy vết nguồn lây. Hiện các mẫu bệnh phẩm đang được phân tích để xác định chủng virus.

Các chuyên gia cảnh báo virus Hanta có thể gây hội chứng phổi nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao, có thể tiến triển nhanh từ triệu chứng giống cúm sang suy hô hấp cấp trong thời gian ngắn. Hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu.

HUY QUỐC