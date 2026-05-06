Cứu sống trẻ sơ sinh có nhóm máu hiếm

Sáng 6-5, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về việc lần đầu tiên, bệnh viện phát hiện, điều trị cho một bệnh nhi mang nhóm máu rất hiếm - nhóm máu Jk(a-b-3). Sau gần 2 tuần điều trị tích cực, trẻ đã ổn định và được xuất viện.

Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi là bé trai 4 ngày tuổi (ở Hà Tĩnh). Trẻ sinh ra khỏe mạnh nhưng chỉ sau 8 giờ đã xuất hiện vàng da tăng dần. Tại bệnh viện ở địa phương, trẻ được xác định thiếu máu nặng với huyết sắc tố 86 g/l.

Dù đã thực hiện các xét nghiệm nhưng nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ và tình trạng không cải thiện. Ngay sau đó, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng vàng da nặng, nhiễm khuẩn sơ sinh, suy hô hấp.

Tại Trung tâm Sơ sinh của Bệnh viện Nhi Trung ương, sau khi làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ ghi nhận nồng độ huyết sắc tố giảm còn 71 g/l, tình trạng vàng da nặng, buộc chỉ định thay máu khẩn cấp.

Do người mẹ vừa trải qua ca sinh mổ nên chưa thể hiến máu. Ngay trong đêm, các bác sĩ đã xét nghiệm đối chiếu giữa máu của trẻ và các đơn vị cùng nhóm O hiện có nhưng không tìm được mẫu phù hợp.

Sau hội chẩn, mẫu máu của bệnh nhi trên được chuyển đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để xét nghiệm chuyên sâu. Tại đây, các bác sĩ xác định trẻ mang kháng thể anti-Jk3 – nhóm máu cực hiếm và ngân hàng máu cũng không có sẵn đơn vị tương thích để truyền.

Bệnh nhi được bác sĩ thăm khám sau khi được truyền máu. Ảnh: PHẠM NGUYÊN

Sau khi xác định trẻ có nhóm máu hiếm, các bác sĩ đã huy động người thân của bệnh nhi tham gia xét nghiệm để tìm nhóm máu phù hợp. Dù phát hiện một người thân trong gia đình của trẻ có nhóm máu tương thích nhưng người này lại không đủ điều kiện hiến máu do mắc viêm gan B.

Do đó, các bác sĩ buộc phải sử dụng máu của người mẹ, dù sản phụ vừa trải qua mổ sinh.

Trong quá trình lấy máu, các bác sĩ theo dõi chặt chẽ và đảm bảo an toàn tối đa cho người mẹ. Sau 2 ngày điều trị, tình trạng trẻ cải thiện rõ rệt, không còn cần hỗ trợ hô hấp hay chiếu đèn. Sau gần 2 tuần điều trị, bệnh nhi đã được xuất viện.

Bác sĩ Phạm Thảo Nguyên, Trung tâm Sơ sinh cho biết, ngoài hệ nhóm máu ABO quen thuộc, khoa học đã xác định 43 hệ nhóm máu khác nhau. Trong đó, nhóm máu Jk(a-b-3) thuộc hệ Kidd, xuất phát từ đột biến gene SLC14A1 trên nhiễm sắc thể 18, khiến hồng cầu không có các kháng nguyên Jka, Jkb và Jk3.

Sự thiếu vắng các kháng nguyên này khiến việc tìm máu tương thích trở nên rất khó khăn, đặc biệt khi người bệnh hình thành kháng thể anti-Jk3, chỉ có thể truyền cùng loại. Vì vậy, nhóm máu này được xếp vào diện “máu cực hiếm”.

NGUYỄN QUỐC