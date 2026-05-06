Bé trai 2 tuổi bị bạo hành đang hồi phục và dần ổn định tâm lý

Sau khi được chăm sóc tích cực, bé trai đã bớt sợ hãi, ăn uống được và vui cười khi được y bác sĩ tặng đồ chơi.

Theo đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, thời điểm nhập viện, bé được chẩn đoán suy hô hấp, dập gan, dập lách, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, thiếu máu mãn tính, rối loạn đông máu.

Các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu tích cực, hỗ trợ thở máy, truyền máu liên tục, nỗ lực đưa trẻ thoát cơn nguy kịch.

Đến ngày 6-5, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Ngoại Tổng hợp để theo dõi và điều trị. Bé đã ăn uống bình thường, bớt sợ hãi, vui cười khi được tặng đồ chơi. Trên cơ thể, các vết thương khắp tay, chân, đùi đang dần lành.

Hiện sức khỏe bé đã ổn định, không còn cần hồi sức, đáp ứng điều trị nội khoa tốt, chưa cần phẫu thuật.

Bé trai nhận được sự quan tâm, chăm sóc của Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bé ăn uống được, vui vẻ khi chơi đồ chơi.

Vết thương trên cơ thể bệnh nhi.

Trước đó, Báo SGGP đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) và Danh Chơn (30 tuổi), cùng ngụ xã Hòa Hiệp (TPHCM) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, liên quan vụ bạo hành bé trai 2 tuổi.

