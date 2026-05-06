Khoa Bảo vệ sức khỏe cán bộ TPHCM chuyển về Bệnh viện Nguyễn Trãi

Ngày 6-5, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM có thông báo về việc chuyển hoạt động của Khoa Bảo vệ sức khỏe cán bộ TPHCM (số 54-56 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa) về Bệnh viện Nguyễn Trãi (số 314 Nguyễn Trãi, phường An Đông) từ ngày 15-5-2026.

Trong thời gian chuyển giao, Khoa Bảo vệ sức khỏe cán bộ thành phố vẫn tiếp tục hoạt động song song tại địa chỉ số 54-56 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Xuân Hòa đến hết ngày 14-5 và Bệnh viện Nguyễn Trãi.

Bệnh viện Nguyễn Trãi, Khoa Bảo vệ sức khỏe cán bộ thành phố sẽ phân công nhân sự tiếp đón và hướng dẫn các cán bộ đến khám, điều trị bệnh; thông tin liên hệ:

Cử nhân Điều dưỡng Đàm Quang Thông, Điều dưỡng Trưởng Khoa Bảo vệ sức khỏe cán bộ, số điện thoại 0913.100.086 hoặc chuyên viên Phòng Công tác xã hội Dương Minh Hưng, số điện thoại 0909.976.777.

Việc khám, điều trị bệnh đối với các đồng chí thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của TPHCM tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương trước đây không thay đổi.

Các đồng chí thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của thành phố có thể thăm khám tại 4 cơ sở: - Bệnh viện Nguyễn Trãi (số 314 Nguyễn Trãi, phường An Đông) - Phòng khám bảo vệ sức khỏe cán bộ thuộc Khoa khám bệnh (lầu 1), Bệnh viện Bà Rịa (số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Tam Long) - Phòng khám sức khỏe cán bộ thuộc Khoa khám bệnh, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (số 27 đường 2/9, phường Phước Thắng) - Khoa Bảo vệ sức khỏe cán bộ, Bệnh viện đa khoa Bình Dương (số 5 Phạm Ngọc Thạch, phường Phú Lợi).

THÀNH AN