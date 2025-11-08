Quảng Ngãi: Sau tiếng nổ lớn, đường vào làng du lịch bị vùi lấp

Xã hội

Trưa 8-11, ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, cho biết khoảng 10 giờ cùng ngày, khu vực quả đồi cao 90m cạnh taluy dương của tuyến đường chính dẫn vào Làng du lịch cộng đồng Tu Thó bất ngờ phát tiếng nổ lớn, sau đó, đất đá đổ ập, vùi lấp tuyến đường.

Quả đồi bị sạt lở, đất đá lấp đường vào làng du lịch

Khối lượng đất đá sạt trượt lên đến hàng ngàn m³, khiến giao thông ách tắc.

Du khách không thể vào làng tham quan, nghỉ dưỡng; còn người dân trong làng muốn ra xã phải đi đường vòng xa hơn và chỉ có thể di chuyển bằng xe máy.

Khu vực quả đồi xuất hiện tiếng nổ, sau đó đất đá sạt trượt

UBND xã Măng Ri đã chỉ đạo lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo hai đầu tuyến đường và tạm thời cấm người dân, du khách đi qua khu vực nguy hiểm.

Thời điểm quả đồi phát ra tiếng nổ, trời đang nắng, xã Măng Ri đánh giá đây là sự việc bất thường

Theo lãnh đạo UBND xã Măng Ri, thời điểm xảy ra tiếng nổ, trời đang nắng, đây là sự cố bất thường và nguy hiểm, nên địa phương đã báo cáo tỉnh để có hướng chỉ đạo kiểm tra, xử lý, đảm bảo an toàn cho các khu dân cư trên vùng núi cao.

HỮU PHÚC

