Quảng Ngãi: Sau tiếng nổ lớn, đường vào làng du lịch bị vùi lấp

Khối lượng đất đá sạt trượt lên đến hàng ngàn m³, khiến giao thông ách tắc.
Du khách không thể vào làng tham quan, nghỉ dưỡng; còn người dân trong làng muốn ra xã phải đi đường vòng xa hơn và chỉ có thể di chuyển bằng xe máy.
UBND xã Măng Ri đã chỉ đạo lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo hai đầu tuyến đường và tạm thời cấm người dân, du khách đi qua khu vực nguy hiểm.
Theo lãnh đạo UBND xã Măng Ri, thời điểm xảy ra tiếng nổ, trời đang nắng, đây là sự cố bất thường và nguy hiểm, nên địa phương đã báo cáo tỉnh để có hướng chỉ đạo kiểm tra, xử lý, đảm bảo an toàn cho các khu dân cư trên vùng núi cao.