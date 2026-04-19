Phục chế màu bản ghi hình vở cải lương Tiếng trống Mê Linh

Vở diễn Tiếng trống Mê Linh bản màu sẽ phát sóng phục vụ khán giả vào lúc 21 giờ ngày 25-4 trên kênh HTV9 và 20 giờ ngày 26-4 trên kênh HTVC Thuần Việt. Đây cũng là chương trình văn hóa nghệ thuật được HTV thực hiện nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10-3 âm lịch), đáp ứng nhu cầu muốn thưởng thức các tác phẩm sân khấu kinh điển của đông đảo khán giả mộ điệu cải lương TPHCM và khán giả cả nước.

Vở cải lương Tiếng trống Mê Linh của Đoàn Thanh Minh - Thanh Nga là một trong những tác phẩm tiêu biểu của sân khấu cải lương Việt Nam, được Đài Truyền hình TPHCM thu hình bản đen trắng vào năm 1978. Vở có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ: Thanh Nga, Thanh Sang, Hà Mỹ Xuân, Kim Hương, Ngọc Nuôi, Văn Ngà, Hoàng Giang, Hùng Minh, Bảo Quốc, Bích Sơn, Quốc Nhĩ, Ba Xây...

Nội dung vở diễn tái hiện hào khí lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, lời văn, câu thoại tuy giản dị nhưng đậm chất văn học, thể hiện khí thế, tinh thần yêu nước, ý chí kiên trung bất khuất của người dân nước Nam trong công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ quê hương. Với ý nghĩa và giá trị nghệ thuật sâu sắc, vở cải lương kinh điển đã được lưu giữ, lan tỏa với sức sống bền bỉ trong lòng khán giả qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, sau gần 50 năm, bản ghi hình cũ bị mờ nhòe, chất lượng hình ảnh không còn đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của khán giả hiện nay. Trước thực tế đó, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM đã triển khai dự án phục chế màu vở diễn bằng công nghệ hiện đại, với thời lượng chương trình khoảng 160 phút. Toàn bộ quá trình phục chế được đội ngũ kỹ thuật của HTV - TMS thực hiện công phu, tỉ mỉ, với sự hỗ trợ chuyên môn của các nghệ sĩ cải lương và chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI).

Dựa trên bản ghi hình cũ, đội ngũ kỹ thuật của HTV - TMS căn cứ vào cảnh quay để chia vở diễn thành từng đoạn video ngắn. Các nghệ sĩ cải lương sẽ tư vấn về màu sắc trang phục, hóa trang, cảnh trí… miêu tả lại các chi tiết bị mờ, thiếu hụt. Từ đó, các chuyên gia AI sẽ tiến hành bổ sung chi tiết, tô màu cho từng đoạn. Do hình ảnh bị hư hỏng nhiều nên có những đoạn video chỉ vài giây nhưng phải thực hiện chỉnh sửa hàng chục lần để có kết quả ưng ý.

Việc phục chế màu vở diễn Tiếng trống Mê Linh bản ghi hình năm 1978 từ trắng đen sang màu đã giúp mang đến diện mạo mới mẻ cho tác phẩm sân khấu kinh điển, đáp ứng nhu cầu của khán giả hiện nay nhất là với các khán giả trẻ. Qua đó, những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống - nghệ thuật sân khấu cải lương Nam bộ, tiếp tục được gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa, tạo nên sự kết nối bền vững giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

THÚY BÌNH