Phục vụ tốt nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng khảo sát hàng hóa tết tại Tops Market Thảo Điền. Ảnh: HÂN GIA

Ở Tops Market Thảo Điền (thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam), cuối tuần khách mua sắm tăng mạnh. Khu thực phẩm tươi sống, bánh mứt, giỏ quà tết luôn nhộn nhịp. Doanh nghiệp đồng loạt tung ưu đãi, kích cầu tiêu dùng; đẩy mạnh quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm thuộc chương trình “Tick xanh trách nhiệm”. Đại diện Central Retail cho biết, hàng hóa đã được chuẩn bị từ sớm, bảo đảm an toàn thực phẩm, đầy đủ hồ sơ pháp lý, rõ nguồn gốc xuất xứ, sẵn sàng đáp ứng sức mua tăng cao những ngày giáp tết.

Không khí kinh doanh ở các chợ đầu mối cũng "nóng" dần theo nhịp xuân. Chợ đầu mối Bình Điền sáng đèn suốt đêm, xe tải nối nhau ra vào. Theo ban quản lý chợ, ngày thường lượng hàng đạt khoảng 2.500 tấn/ngày, giá trị luân chuyển khoảng 120 tỷ đồng; trong đó thủy sản khoảng 1.200 tấn, nông sản 1.000 tấn, súc sản 300 tấn. Trước Tết Nguyên đán 1 tuần, sản lượng bắt đầu tăng mạnh. Cao điểm từ đêm 25 đến 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ, lượng hàng có thể tăng khoảng 75% so với ngày thường (không tính thủy hải sản tươi). Sau đêm 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ, lượng hàng giảm dần, còn khoảng 40%, đúng quy luật tiêu dùng nhiều năm qua. Riêng trái cây tăng mạnh nhất, đạt gần 890 tấn/ngày vào đêm 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ, tăng khoảng 270%; thịt súc sản tăng khoảng 60%, lên hơn 350 tấn/ngày.

Ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, công tác chuẩn bị được triển khai sớm và đồng bộ. Ông Nguyễn Văn Huây, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, dự báo, cao điểm lượng hàng tăng từ 3.000 tấn/ngày (24 tháng Chạp năm Ất Tỵ) lên 5.100 tấn vào 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ rồi giảm dần. Nguồn hàng chủ yếu từ các tỉnh khu vực Nam bộ, Tây Nguyên và một số tỉnh phía Bắc; nhiều mặt hàng ký kết trực tiếp với vùng sản xuất, bảo đảm truy xuất nguồn gốc. Dù một số trái cây có thể tăng giá do ảnh hưởng mưa bão cuối năm, nhiều mặt hàng rau củ nguồn cung đã phục hồi, mức tăng không cao. Công tác kiểm soát an toàn thực phẩm, điều tiết giao thông, phòng cháy chữa cháy được siết chặt.

Chợ đầu mối Hóc Môn cũng rộn ràng không kém. Thịt heo, rau củ quả dồn dập về chợ từ đêm đến rạng sáng. Ban quản lý chợ cho biết, nguồn cung được chuẩn bị kỹ, giá cả cơ bản ổn định, sẵn sàng phương án điều tiết khi sức mua tăng đột biến trong những ngày cao điểm. Thương nhân chủ động ký kết nguồn hàng, tăng dự trữ, phối hợp kiểm soát chất lượng, không để xảy ra thiếu hụt cục bộ.

Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao nỗ lực của các hệ thống siêu thị, chợ đầu mối trong việc chuẩn bị nguồn hàng chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và giữ ổn định giá cả. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng đề nghị các đơn vị tiếp tục theo dõi sát thị trường, chủ động phương án cung ứng, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.

THI HỒNG