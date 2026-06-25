Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

Phường An Đông kết nạp 9 đảng viên mới trong đội ngũ y tế

SGGPO

Ngày 25-6, Đảng bộ các bệnh viện trực thuộc Đảng bộ phường An Đông (TPHCM) tổ chức lễ kết nạp 9 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026) và kỷ niệm 1 năm thành lập phường An Đông (1-7-2025 - 1-7-2026).

1. Huỳnh Duy Linh - Bác sĩ Khoa Ngoại tiết niệu Bệnh viện Nguyễn Trãi (2).jpg
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Bệnh viện Nguyễn Trãi

Đợt này, Đảng bộ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương kết nạp 6 quần chúng ưu tú; Đảng bộ Bệnh viện Nguyễn Trãi kết nạp 2 quần chúng ưu tú; Đảng bộ Bệnh viện An Bình kết nạp 1 quần chúng ưu tú.

Nguyễn Tri Phương.jpg
Đảng bộ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương kết nạp 6 quần chúng ưu tú

Các đảng viên mới là những bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên dược, kỹ thuật viên,… đã có quá trình rèn luyện, phấn đấu trong công tác chuyên môn và phục vụ nhân dân. Các quần chúng ưu tú đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân qua những ca trực xuyên đêm, những giờ phút tận tâm bên giường bệnh.

3. Nguyễn Thị Huỳnh Anh - Nhân viên Khoa Dược Bệnh viện An Bình.jpg
Đảng bộ Bệnh viện An Bình kết nạp 1 quần chúng ưu tú

Đứng trong hàng ngũ của Đảng, các đảng viên mới quyết tâm luôn giữ vững y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; góp phần xây dựng ngành y tế phường An Đông ngày càng nhân văn, hiện đại, tận tâm và trách nhiệm.

Tin liên quan
THU HOÀI

Từ khóa

phường An Đông kết nạp đảng viên quần chúng ưu tú Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Bệnh viện An Bình Bệnh viện Nguyễn Trãi y tế

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn