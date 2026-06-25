Phường An Đông kết nạp 9 đảng viên mới trong đội ngũ y tế

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026) và kỷ niệm 1 năm thành lập phường An Đông (1-7-2025 - 1-7-2026).

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Bệnh viện Nguyễn Trãi

Đợt này, Đảng bộ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương kết nạp 6 quần chúng ưu tú; Đảng bộ Bệnh viện Nguyễn Trãi kết nạp 2 quần chúng ưu tú; Đảng bộ Bệnh viện An Bình kết nạp 1 quần chúng ưu tú.

Đảng bộ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương kết nạp 6 quần chúng ưu tú

Các đảng viên mới là những bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên dược, kỹ thuật viên,… đã có quá trình rèn luyện, phấn đấu trong công tác chuyên môn và phục vụ nhân dân. Các quần chúng ưu tú đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân qua những ca trực xuyên đêm, những giờ phút tận tâm bên giường bệnh.

Đảng bộ Bệnh viện An Bình kết nạp 1 quần chúng ưu tú

Đứng trong hàng ngũ của Đảng, các đảng viên mới quyết tâm luôn giữ vững y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; góp phần xây dựng ngành y tế phường An Đông ngày càng nhân văn, hiện đại, tận tâm và trách nhiệm.

THU HOÀI