Sức sống cơ sở

Phường An Đông tổ chức hội thi gói, nấu bánh chưng

SGGPO

Chiều 31-1, với chủ đề “Xuân yêu thương, Tết nghĩa tình”, phường An Đông (TPHCM) tổ chức Hội thi “Gói, nấu và trưng bày bánh chưng năm 2026” thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và người dân tham gia.

d58a0d5bf52d7b73223c-7355-7047.jpg
Khai mạc Hội thi “Gói, nấu và trưng bày bánh chưng năm 2026” với chủ đề “Xuân yêu thương, Tết nghĩa tình”, chiều 31-1 tại phường An Đông. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Đây là dịp để các tầng lớp nhân dân cùng ôn lại giá trị truyền thống, góp phần gìn giữ “hồn Việt, Tết Việt” trong đời sống hiện đại.

z7487390357095_f79abc0c5691033b162417f7fed085b5.jpg
Bà Nguyễn Thị Ánh Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Đông phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Ánh Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Đông cho biết, hội thi không chỉ là sân chơi ngày xuân mà còn là cơ hội để các đội thi thể hiện sự khéo léo, sáng tạo trong từng công đoạn gói bánh và trưng bày sản phẩm. Qua đó, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Với thông điệp “Xuân yêu thương, Tết nghĩa tình”, toàn bộ bánh chưng sau hội thi sẽ được Ban tổ chức trao tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần mang đến một cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

78b43f8dc2fb4ca515ea.jpg
Các đội thi tất bật tham gia gói bánh chưng
f27f4cbfb2c93c9765d8.jpg
2a6673358b43051d5c52.jpg
37d40d658b13054d5c02.jpg

Hội thi có 20 đội đến từ các khu phố, đoàn thể, các đơn vị công an, quân sự đóng quân trên địa bàn tham gia. Theo thể lệ, mỗi đội thực hiện gói 10 chiếc bánh chưng, đảm bảo yêu cầu về thẩm mỹ và kích thước theo quy định.

ĐÌNH DƯ

Từ khóa

phường An Đông rộn ràng hội thi nấu bánh chưng mừng xuân 2026 Xuân yêu thương Tết nghĩa tình 20 đội thi

