Phường An Lạc xử lý nghiêm, lập lại trật tự vỉa hè trước 30-1

Ghi nhận mới nhất vào sáng 27-1, các đơn vị tiếp tục xuống các điểm nóng để xử lý với tinh thần khẩn trương, nhằm lập lại trật tự lòng lề đường, đưa vào nề nếp trước Tết Nguyên đán sắp tới.

ĐÌNH DƯ

TPHCM Phường An Lạc “giành lại” vỉa hè lấn chiếm lòng lề đường mỹ quan đô thị an toàn giao thông trước Tết Nguyên đán

