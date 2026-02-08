Phương án lưu thông trên 3 tuyến đường cao tốc qua miền Trung thông xe trước tết

Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê duyệt phương án tổ chức giao thông tạm thời trên 3 tuyến đường cao tốc qua miền Trung thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán.

Dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã thông xe kỹ thuật ngày 19-12-2025

Cụ thể, 3 dự án thành phần được tổ chức giao thông gồm: đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh. Việc tổ chức giao thông được thực hiện trong thời gian các công trình chưa hoàn tất thủ tục bàn giao cho cơ quan quản lý đường bộ.

Theo quyết định của Cục Đường bộ Việt Nam, các phương tiện không được phép lưu thông trên các đoạn cao tốc này gồm: xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự; xe thô sơ; người đi bộ; xe chở người và xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế thấp hơn tốc độ tối thiểu quy định đối với đường cao tốc.

Về tốc độ khai thác, trên tuyến chính cao tốc, tốc độ tối đa là 90km/giờ đối với xe con, xe tải có khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn và xe chở khách đến 29 chỗ; 80km/giờ đối với xe khách giường nằm và các phương tiện còn lại. Tốc độ tối thiểu trên tuyến cao tốc là 60km/giờ. Riêng các đoạn kết thúc tuyến, khu vực phía trước trạm thu phí và một số trường hợp đặc biệt thực hiện theo hệ thống báo hiệu đường bộ.

Trên các đường nhánh thuộc nút giao, tốc độ tối đa cho phép là 50km/giờ; tốc độ lưu thông trên các tuyến nối, nhánh rẽ được thực hiện theo biển báo giao thông lắp đặt trên tuyến.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong trường hợp cần thiết nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian khai thác tạm, các ban quản lý dự án được phép điều chỉnh tốc độ một số đoạn tuyến.

Các dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh đã thông xe kỹ thuật ngày 19-12-2025 nhưng chưa đưa vào khai thác.

MINH ANH