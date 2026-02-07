Tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, giao thông ùn tắc

Sáng 7-2, trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc.

Hiện trường vụ va chạm trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 7-2, trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo tại km56 (địa phận xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), theo hướng Nam – Bắc có 2 phương tiện va chạm. Trong đó, một xe tải chở cá bị lật nằm chắn ngang đường; xe còn lại hư hỏng.

Vụ va chạm khiến một xe tải chở cá bị lật, cá tràn ra mặt đường

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn chưa ghi nhận thương vong. Tuy nhiên, giao thông theo hướng Nam - Bắc ùn tắc kéo dài khoảng 2km. Lực lượng CSGT cùng đơn vị quản lý tuyến đã có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân. Hiện phương tiện từ TPHCM đi Nha Trang được hướng dẫn rời cao tốc ra quốc lộ 1 để di chuyển.

Giao thông qua vị trí xảy ra va chạm ùn tắc kéo dài

Tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có tổng chiều dài 78,5km, đi qua 2 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng với quy mô 4 làn xe, vận tốc tối đa cho phép 90km/giờ, đưa vào khai thác từ tháng 4-2024.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG