Phường Bình Đông còn 30 khu phố sau sắp xếp

Phường Bình Đông vừa tổ chức sắp xếp lại khu phố theo Nghị quyết 17 của HĐND phường, từ 55 khu phố giảm còn 30.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Đông Võ Thành Khả trao quyết định đến cán bộ khu phố mới sau sắp xếp

Chiều 30-6, phường Bình Đông (TPHCM) tổ chức lễ công bố Nghị quyết của HĐND phường về sắp xếp, tổ chức lại khu phố trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Đông Võ Thành Khả cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong công tác tinh gọn tổ chức bộ máy, tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Tại lễ công bố, thay mặt Đảng ủy, chính quyền và hệ thống chính trị của phường, Bí thư Đảng ủy phường Bình Đông trân trọng ghi nhận những nỗ lực, tri ân những đóng góp tâm huyết của đội ngũ cán bộ khu phố.

Lãnh đạo phường Bình Đông trao các quyết định kết thúc hoạt động đối với 55 khu phố trên địa bàn

Theo đồng chí, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ khu phố luôn sát cánh cùng địa phương, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, trực tiếp tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của Đảng.

Phường Bình Đông trao các quyết định nhân sự Trưởng khu phố mới sau sắp xếp

Căn cứ Nghị quyết số 17 của HĐND phường Bình Đông, tổng số khu phố tại phường Bình Đông trước khi sắp xếp là 55 khu phố, sau khi sắp xếp, tổ chức lại còn 30 khu phố.

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