Phường Bình Dương sửa nhà cho hai hộ nghèo

Sáng 12-12, Ủy ban MTTQ  phường Bình Dương (TPHCM) tổ chức lễ khởi công sửa nhà cho hai hộ nghèo.

Đó là hộ bà Đỗ Thị Sáu (SN 1951, ngụ khu phố Phú Mỹ 4), thuộc diện hộ nghèo xã hội của địa phương, chồng mất, không có con, sống neo đơn trong căn nhà đã xuống cấp.

Khởi công sửa nhà cho hộ bà Đỗ Thị Sáu

Dịp này bà Sáu được hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo của phường để nâng nền, lợp mái, gia cố tường…

Khởi công sửa nhà cho hộ bà Nguyễn Thị Mực

Trường hợp thứ hai, là hộ bà Nguyễn Thị Mực (SN 1957, ngụ khu phố Phú Mỹ 1). Bà Mực bị bệnh nằm một chỗ, các con không có việc làm ổn định và gia đình thuộc hộ nghèo.B à Mực cũng được hỗ trợ 80 triệu đồng để sửa nhà.

Dự kiến hai căn nhà được sửa sẽ hoàn thành trong 2 tuần.

VĂN CHÂU

