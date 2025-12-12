Hộ dân cuối cùng đồng ý giao mặt bằng dự án Cảng đường thủy nội địa Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 12-12, ông Võ Văn Thành Sang, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, cho biết phường và các đơn vị chức năng đã vận động được hộ dân cuối cùng đồng ý bàn giao mặt bằng để thi công dự án trụ sở và cảng công vụ của Cảng vụ Đường thủy nội địa Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu và Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Vũng Tàu thông tin về hồ sơ của hộ dân Đ.N.B trong lần vận động bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Ảnh: QUANG VŨ

Dự án được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) phê duyệt từ năm 2012, với diện tích hơn 3.033m² sau điều chỉnh; trong đó phần đất của gia đình ông Đ.N.B chiếm 89m².

Từ năm 2020, các cơ quan chức năng đã nhiều lần phối hợp thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tổ chức họp vận động và ban hành các quyết định thu hồi, thậm chí phê duyệt phương án cưỡng chế nếu cần thiết.

Sau nhiều lần vận động, ông Đ.N.B đã đồng ý bàn giao mà không phải cưỡng chế. Gia đình xin được lưu trú đến 24-12 để di dời đồ đạc trước khi giao đất cho cơ quan chức năng.

QUANG VŨ