Hộ dân cuối cùng đồng ý giao mặt bằng dự án Cảng đường thủy nội địa Bà Rịa – Vũng Tàu

Dự án được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) phê duyệt từ năm 2012, với diện tích hơn 3.033m² sau điều chỉnh; trong đó phần đất của gia đình ông Đ.N.B chiếm 89m².
Từ năm 2020, các cơ quan chức năng đã nhiều lần phối hợp thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tổ chức họp vận động và ban hành các quyết định thu hồi, thậm chí phê duyệt phương án cưỡng chế nếu cần thiết.
Sau nhiều lần vận động, ông Đ.N.B đã đồng ý bàn giao mà không phải cưỡng chế. Gia đình xin được lưu trú đến 24-12 để di dời đồ đạc trước khi giao đất cho cơ quan chức năng.